Matkatavaravahinkoja tilastoinut Fennia kertoo, että etenkin iPhone-mallin luurit tuppaavat särkymään reissun päällä.
Suurin osa ulkomaan reissuilla sattuvista tuhansista matkatavaravahingoista liittyy älypuhelimiin, etenkin iPhone-mallin luureihin, kertoo vahinkotilastoja tarkastellut vakuutusyhtiö Fennia tiedotteessa. Tilastoissa korostuvat myös tabletit, älykellot ja kuulokkeet.
Koska älypuhelin kulkee niin monen matkassa, niille myös sattuu usein vahinkoja. Ne saattavat myös kiinnostaa varkaita.
Keskimäärin korvaus älypuhelimesta on yli 300 euroa, mutta hintahaitari on laaja sen mukaan, miten uusi malli on kyseessä. Fennian tilastoissa korostuvat etenkin iPhone X - ja iPhone 11-mallit.
Tyypillisiä varkaiden kohteita ovat älypuhelimen ohella esimerkiksi käsilaukku tai reppu sisältöineen. Myös aurinkolaseja varastetaan usein.
Matkatavaroihin liittyviä vahinkoja ilmoitetaan selvästi eniten Espanjassa. Se on yksi suomalaisten suosituimpia reissukohteita, ja siellä saatetaan olla pitkiäkin aikoja. Tunnetuimmat matkakohteet houkuttelevat puoleensa varkaita.
Muutama vinkki matkaajalle
Matkalla kannattaa pitää huolta, että puhelimen varmuuskopiointi on päällä ja suojaustoiminnot kunnossa. Käytä myös elektroniikkalaitteiden suojakuoria ja näytönsuojaa.
Älä jätä arvotavaroita lojumaan mihinkään, kuten rantatuolille.
Säilytä ne lukitussa tilassa tai pidä mukana niin, ettei kukaan pääse käsiksi niihin huomaamattasi.
Ennen matkaa on hyvä tarkistaa, että matkatavaravakuutus on voimassa matkustajavakuutuksen lisäksi ja että sen vakuutusmäärä vastaa mukaan ottamiesi tavaroiden arvoa.
Lähde: Fennia