Sosiaalisen median uusin matkustustrendi saattaa säästää aikaa, mutta voi aiheuttaa lukuisia ongelmia lentomatkustajille.
"Airport theory" kyseenalaistaa sen, onko lentokentälle välttämätöntä tulla tuntikausia ennen lentoa, vai riittäisikö vain jopa vartti ennen boardingin alkua.
Mistä stressitasoja nostattavassa trendissä on oikein kyse ja kuinka aikaisin lentoasemalle pitäisi todellisuudessa mennä? Katso yllä olevalta videolta vastaus.
Lähteet: Airport theory/Tiktok ja Huffington Post