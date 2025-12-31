Sipsiasiantuntijat kertovat faktat suolaisista suosikkinaposteltavista.

Huomenta Suomessa herkuteltiin joulun alla 2024 erilaisilla sipseillä ja keskusteltiin suolaisten suosikkiherkkujen monipuolisista ominaisuuksista. Vieraina lähetyksessä olivat Sipsikirjan (Tuuma-kustannus, 2024) julkaisseet Ursula Mursu ja Lilli Pukka.

Kaksikon kirjassa kerrotaan muun muassa kätevä kikka sipsipussin avaamiseen: pussi kannattaa kääntää ylösalaisin ja avata alareunasta.

– Siinä ne mausteet tasoittuvat. Jos mietit, että pussi on viettänyt monta viikkoa pystyasennossa kaupan hyllyllä, niin silloinhan ne mausteet ovat valuneet pussin pohjalle, Lilli Pukka kertoi Huomenta Suomen lähetyksessä.

Jos sipsit kaataa kulhoon, mausteiden leviäminen ei ole ongelma. Jos ne kuitenkin syö suoraan pussista, kannattaa kääntämiskikkaa soveltaa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2024.

