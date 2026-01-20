Pahalta haiseva hengitys voi johtua propusta nielussa.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Mari Hero lääkärikeskus Mehiläisestä kertoo, että proput ovat nielurisoissa olevia vaaleita, hieman herneen tai pienen vaalean vadelman näköisiä mahdollisesti hyvinkin pahalta haisevia palleroita.

Niitä syntyy nielun laitamilla olevien risojen onkaloihin, kuoppiin ja kanaviin, niin sanottuihin kryptiin.

Hero kertoo, että tällaisia kuoppia ja onkaloita on monella nielurisoissaan luonnostaan. Kun niihin jää ruoantähteitä, limakalvon pintakerrosta tai kuollutta solukkoa, alkaa onkaloon kasvaa hieman finniä muistuttava patti.

– Usein siihen saattaa tulla vielä joku pöpö päälle, niin se rupeaa sieltä haiskahtamaan pahalle, Hero kertoo.

Proppu nielussa voi jonkun mielestä muistuttaa angiinaa.Shutterstock

Näin proppu nielussa voi oireilla

Propusta nielussa voi kieliä myös hieman kaihertava tunne kurkussa, ihan kuin siellä olisi jokin ruoanmuru.

– Tai kun yskähtää, huomaa, että kurkusta sinkoaa valkoisia palleroita.

Kurkku saattaa olla myös hieman kipeä. Jos proput ovat suuria ja niitä on paljon, voi ilmetä painetta ja kipuja.

Proppuja ei välttämättä tule kaikille, sillä nielurisojen rakenne vaikuttaa niiden muodostumiseen. Jos siellä ei kuoppia ja onkaloita kauheasti ole, ei pahanhajuisia palleroitakaan niin herkästi tule.

– Se on hyvin yksilöllistä. Joillekin tulee paljonkin, joillekin ei koskaan.

Propuista ei kannata huolestua. Ne ovat vaarattomia eivätkä suinkaan merkki tulehduksesta tai mistään vaarallisesta sairaudesta, kuten syövästä.

Proppu voi tulla yllätyksenä

Hero kertoo, että nielun proput ovat yleinen vaiva, mutta kaikilla ne eivät oireile, eikä niistä välttämättä edes tiedä. Ihminen ei välttämättä tajua, että pahanhajuinen hengitys johtuu niistä.

Proppupalleroista tietämätön potilas saattaa tulla lääkärin vastaanotolle valittaen kurkkukipua ja kurkkuun kurkistaessa huomataan patteja, jotka todetaan propuiksi.

Maallikko saattaa sekoittaa nielun vaaleat proppupallerot angiinaan, jonka oireisiin kuuluu valkoinen peite nielussa.

– Ne ovat usein vähän eri näköisiä. Proput ovat hernemäisiä palloja, kun angiinassa on valkoista katetta nielurisoissa ja kurkku on hyvinkin kipeä, Hero kuvailee.

Uusiutuva vaiva

Proppuja voi ehkäistä huolehtimalla hyvästä suuhygieniasta. Hero kertoo, että niitä voi poksautella itse painelemalla käsin kaulan aluetta.

– Ne pullahtavat vähän kuin finniä puristaisi, varsinkin, jos haisevat.

Propuilla on taipumus uusiutua. Nielurisojen onkalot kun keräävät yleensä kaikkea kuonaa uudestaan ja uudestaan.

– Lopullisesti niistä ei pääse eroon muuten kuin leikkaamalla nielurisat pois, Hero kertoo.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2025.