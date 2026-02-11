Moni turvautuu valkaisevaan hammastahnaan, mutta voiko hammastahnan avulla oikeasti saada puhtaanvalkoisen hammasrivistön?

Erilaisia valkaisevia hammastahnoja on markkinoilla runsaasti, mutta onko niistä mitään hyötyä? Voiko hammastahnalla oikeasti valkaista hampaita?

Lääkäriasema Mehiläisen johtava hammaslääkäri Katriina Hjelm suhtautuu valkaiseviin hammastahnoihin skeptisesti.

– Yksikään hammastahna ei kyllä taida hampaita valkaista. Siihen hampaan väriin ei pystytä hammastahnalla vaikuttamaan, Hjelm totesi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Sen sijaan monissa valkaisevissa hammastahnoissa on hankaavia ainesosia, ja ne poistavat värjäytymiä hampaan pinnalta. Osa tahnoista puolestaan on Hjelmin mukaan väriltään sinisiä, jolloin tahna saa hampaan värin näyttämään optisesti kirkkaammalta.

– Etenkään hankaavia tahnoja ei pidä ottaa vakituiseen käyttöön, että vähän niin kuin kuurina [mieluummin], Hjelm neuvoo.

Entä voiko vihlontaa estäviin hammastahnoihin luottaa? Mitä hammaslääkäri suosittelee hammaslangan sijaan? Miksi ikenet vuotavat verta? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!