Ei pidä pelästyä, jos ikenet vuotavat verta. Sen sijaan hampaidenhoitoon tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Hampaita harjatessa moni saattaa säikähtää, kun lavuaari värjäytyy yhä punertavammaksi jokaisella sylkäisyllä.

– Pääsääntöisesti, jos ikenet vuotavat verta, se kertoo siitä, että ikenet ovat tulehtuneet. Ja silloin pitää tehdä jotakin enemmän ja jotain paremmin, toteaa Mehiläisen johtava hammaslääkäri Katriina Hjelm Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Yhteen asiaan ei ainakaan pidä sortua.

– Jos hammasvälejä puhdistaessa ikenet vuotavat verta, ei pidä pelästyä niin, että jättäisi sen verenvuodon vuoksi puhdistamatta, hän muistuttaa.

Jos ien vuotaa verta väliköstä, pitää Hjelmin mukaan hampaita puhdistaa tehokkaammin ja useammin.

– Moni jotenkin vähän säikähtää sitä, että on tehnyt jotakin väärin, mutta sillä hammasvälien puhdistamisella ei saa mitään hallaa aikaiseksi, Hjelm rauhoittelee.

Hjelm suosittelee kuitenkin käymään hammaslääkärissä tai suuhygienistillä, sillä ientulehdus ei välttämättä itsekseen parane.

– Jos on vaikka hammaskiveä ehtinyt kertymään, niin se ylläpitää sitä tulehdusta harjasi [hampaita] tai ei.