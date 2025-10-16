Haiseva hengitys on ikävä vaiva, josta ei itse välttämättä ole kuitenkaan tietoinen. Hammaslääkäri vinkkaa, miten tarkistat suusi raikkauden ilman, että joudut uhraamaan läheisiäsi hengityksesi nuuhkimiselle.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2023.

Yleisin syy pahanhajuiseen hengitykseen on ientulehdus, joka on yleisin infektiosairaus ihmisillä.

– Lähes kaikilla on vähäistä ientulehdusta, kertoo hammaslääkäri Sakari Ebeling, Ebeling hammaslääkärit -klinikalta.

Haiseva hengitys on siis aina syy ryhdistäytyä hammashygieniassa, mutta miten sitten tietää, haiseeko oma hengitys?

Sakari ja muut Ebeling hammaslääkärit -klinikan asiantuntijat jakavat suuhygieniavinkkejä TikTokissa. Jos päivitys ei näy, katso se tästä.

– Paras keino on kysyä kaverilta, mutta voit myös nuolaista kämmenselkää ja odottaa, että sylki kuivuu siihen. Haistele sitten nuolemaasi kohtaa. Jos kätesi haisee, tiedät, että niin myös hengityksesi.

Jos hengityksesi paljastui haisuliksi, toimi näin

Haisevasta hengityksestä kärsivän on syytä pistää hampaidenpesurutiini kuntoon. Hampaat tulee pestä kahdesti päivässä: aamulla ja illalla. Hammasvälit tulisi puhdistaa iltaisin huolellisesti.

– Kannatta myös tarkistaa kielen tilanne. Jos kieli on valkoinen ja katteinen ja kynnellä raapaisemalla siitä irtoaa valkeaa mössöä, on kielen pesu tarpeen.

– Jos hammastarkastuksesta ja hammaskiven poistosta on jo kauan aikaa, on aika käydä siellä. Pahanhajuinen hengitys ei hoidu enää vain hampaiden harjauksella ja lankaamisella, jos hammaskiveä on ehtinyt muodostua paljon.

Hengitys voi haista myös näistä syistä

Usein haisevan hengityksen syyksi paljastuu jo pitkälle edennyt ientulehdus parodontiitti.

– 70 prosenttia miehistä ja 50 prosenttia naisista sairastaa jonkinasteista parodontiittia.

Muita syitä voivat olla ärtyneet tai tulehtuneet nielurisat, osittain puhjennut viisaudenhammas, joka on tulehtunut, kuiva suu ja jotkin yleissairaudet.

– Jos ei juo tarpeeksi, suu haisee helpommin kuivuuden vuoksi.

– Yleissairauksista diabetes on tunnetuin pahanhajuisen hengityksen aiheuttaja. Jos diabeetikolla elimistö menee ketoasedoosiin, haisee hengitys. Myös munuais- ja maksasairaudet sekä alkoholismi ovat sairauksia, jotka aiheuttavat haisevaa hengitystä.