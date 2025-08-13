Tämä hälytysmerkki kynsissäsi voi paljastaa keuhkosyövän

Kynnet voivat paljastaa terveydentilasta enemmän kuin osasit arvatakaan. Seuraa muutoksia kynsien värissä, muodossa ja rakenteessa.

Keuhkosyöpään sairastuu vuosittain lähes 3 000 suomalaista.

Alkuvaiheessa keuhkosyöpä on oireeton, ja se voi kasvaa tietyissä keuhkojen osissa kookkaaksi ennen kuin siihen liittyy mitään oireita.

Kuperat ja paksuuntuneet eli niin sanotut kellolasikynnet voivat kuitenkin olla merkki kroonisesta keuhko- tai sydänsairaudesta, kuten keuhkosyövästä, kertovat NHS ja Terveyskirjasto.

Peräti 5–15 prosentilla keuhkosyöpäpotilaista ilmenee kellolasikyntisyyttä, kertoo lääkäri Davood Johari New York Postille.

Näin testaat, onko sinulla kellolasikynnet

Joharin mukaan kellolasikynnet tunnistaa siitä, että sormenpäät näyttävät normaalia leveämmiltä ja pyöreämmiltä. Kynnet kaartuvat alaspäin ja muistuttavat ylösalaisin käännettyä lusikkaa.

Sormenpää myös tuntuu erilaiselta, sillä kynnen alla oleva alue voi olla sienimäinen tai pehmeämpi kuin normaalisti. Lisäksi sormenpää voi punoittaa tai tuntua tavallista lämpimämmältä.

BMJ Best Practice vinkkaa tavan, jolla omat kynnet voi tarkistaa kellolasikyntisyyden varalta.

Jos kynsien väliin EI jää kuvassa näkyvää timantinmuotoista rakoa, on syytä käydä lääkärissä.MTV

1. Laita kädet vastakkain kasvojesi eteen niin, että etusormien päät koskettavat toisiaan.

2. Laita etusormien kynnet koskettamaan toisiaan koukistamalla etusormet yhteen ensimmäisen nikaman kohdalta.

3. Jos etusormien kynsien väliin muodostuu pieni timantin muotoinen alue, et kärsi kellolasikynsistä. Jos kynsien väliin ei jää rakoa, kynnet ovat kuperat ja sinun kannattaisi käydä lääkärillä tarkistuttamassa, onko oireen takana jotain vakavampaa.

Muutokset nähtävissä usein vasta edenneessä keuhkosyövässä

Usein kellolasikyntisyyttä esiintyy vasta edenneen keuhkosyövän seurauksena.

Kuitenkaan varmaa tietoa siitä, miksi keuhkosyöpä aiheuttaa kellolasikyntisyyttä, ei ole, kertoo New York Post.

Lääketieteen asiantuntijat kuitenkin epäilevät kynsien muutoksien johtuvan siitä, että keuhkokasvaimet voivat tuottaa hormonien kaltaista ainetta, jotka laajentavat sormien verisuonia ja parantavat alueen verenkiertoa.

Lisääntynyt verenvirtaus voi puolestaan aiheuttaa nesteen kertymistä kynsien alle, mikä osiltaan aiheuttaa kynsien kuperaa muotoa, Johari kertoo New York Postille.

Huffpostissa puolestaan huomautetaan, ettei kellolasikyntisyys automaattisesti tarkoita, että on sairastunut sydän- tai keuhkosairauteen. Toisinaan ominaisuus on geneettinen.

Joskus kilpirauhasongelmat, paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti voivat myös saada kynsimuutokset aikaan.

Kiinnitä huomiota myös näihin kynsimuutoksiin

Myös muut kynsimuutokset voivat paljastaa erityyppisiä syöpäsairauksia.

Esimerkiksi tumma juova, mustelma tai kyhmy kynnen alla tai kynnen irtoaminen voivat olla merkkejä syövistä. Myös ihon tummuminen tai verenvuoto kynnen vierestä voivat olla hälytysmerkkejä.

Toisaalta monet kynsimuutokset ovat vaarattomia ja voivat liittyä ikääntymiseen, vammoihin tai esimerkiksi pitkään jatkuneeseen kynsilakan käyttöön, Johari muistuttaa New York Postissa.

Johari antaa neuvoksi tarkistuttaa kaikki yli pari viikkoa kestävät kynsimuutokset lääkärissä.

Lähteet: New York Post, NHS, Terveyskirjasto, Huffpost, BMJ Best Practice