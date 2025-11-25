KKV:n mukaan yksityisten lääkäripalveluiden hintatietojen ilmoittamisessa on tapahtunut edistystä, mutta silmä- ja hammaslääkäripalveluissa puutteet ovat edelleen merkittäviä. Kuluttaja-asiamies kertoo jatkavansa terveyspalveluyritysten seurantaa ja tarvittaessa ryhtyvänsä toimenpiteisiin.

Huomautuksen saivat Silmäasema, Silmäsairaala Pilke, Hammas Hohde, Oral Hammaslääkärit ja PlusTerveys. Huomautus on kuluttaja-asiamiehen keino puuttua kuluttajan oikeuksien loukkauksiin, jos yritys toimii vastoin vakiintuneita lain tulkintoja.

Viisi silmä- tai hammaslääkäripalveluita tarjoavaa yritystä on saanut huomautuksen, kun niiden verkkoajanvarauksissa hinnan tai sen määräytymisen perusteet eivät täyttäneet kuluttajansuojalain vaatimuksia. Asiasta kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiistaina.

Ohjeita täsmennettiin taas

Vuonna 2023 kuluttaja-asiamies havaitsi laajasti ongelmia yksityisten terveyspalveluiden hintatietojen esittämisessä ja laati ohjeistuksen tilanteen korjaamiseksi. Uusien epäkohtien vuoksi ohjeita päivitettiin jälleen. Muun muassa ohjeita hintatietojen huomioarvosta ja lopullisen hinnan ilmoittamisesta terävöitettiin.

Palvelun hinta on esitettävä ajanvarausnäkymässä ennen tunnistautumista selkeästi ja näkyvästi siten, ettei kuluttaja voi vahingossa ohittaa sitä. Myös esimerkiksi viikonloppujen korkeampi hinta pitää ilmoittaa suoraan euromääräisesti ja ajantasaisesti varausnäkymässä.