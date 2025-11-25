Epäselvät hintatiedot haittaavat kuluttajia yksityisiä silmä- tai hammaslääkäripalveluita varatessa.
Viisi silmä- tai hammaslääkäripalveluita tarjoavaa yritystä on saanut huomautuksen, kun niiden verkkoajanvarauksissa hinnan tai sen määräytymisen perusteet eivät täyttäneet kuluttajansuojalain vaatimuksia. Asiasta kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiistaina.
Huomautuksen saivat Silmäasema, Silmäsairaala Pilke, Hammas Hohde, Oral Hammaslääkärit ja PlusTerveys. Huomautus on kuluttaja-asiamiehen keino puuttua kuluttajan oikeuksien loukkauksiin, jos yritys toimii vastoin vakiintuneita lain tulkintoja.
Kuluttaja-asiamies puuttui myös Terveystalon ja Mehiläisen hammaslääkäripalveluiden hinnan ilmoittamiseen. Yritykset olivat aikaisemmin sitoutuneet ilmoittamaan hinnat kuluttajansuojalain mukaisesti, mutta puutteita havaittiin edelleen.
Kaikki yritykset ovat ilmoittaneet tekevänsä parannuksia kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.
KKV:n mukaan yksityisten lääkäripalveluiden hintatietojen ilmoittamisessa on tapahtunut edistystä, mutta silmä- ja hammaslääkäripalveluissa puutteet ovat edelleen merkittäviä. Kuluttaja-asiamies kertoo jatkavansa terveyspalveluyritysten seurantaa ja tarvittaessa ryhtyvänsä toimenpiteisiin.