Ruotsalaisäiti halusi välttää riitoja poikansa kanssa, joten hän lopetti lapsensa hampaiden pesemisen. Tämä aiheutti pojan suuhun laajat vauriot.

Ruotsalaisäiti lopetti poikansa hampaiden harjaamisen puoleksi vuodeksi, koska poika huusi ja itki toimenpiteen aikana, kertovat useat mediat, kuten Örnsköldsviks Allehanda, Aftonbladet ja Dagens Nyheter.

Äiti on nyt tuomittu pahoinpitelystä käräjäoikeudessa. Oikeus katsoi, että hänen olisi pitänyt ymmärtää, mitä voi tapahtua, jos hampaita ei harjata, mutta hän ei silti tehnyt mitään.

Tuomio on ehdollinen ja lisäksi äiti sai 100 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Hän joutuu myös maksamaan 46 200 kruunua, eli noin 4 200 euroa, vahingonkorvauksia pojalleen. Poika asuu tätä nykyä sukulaistensa luona.

Halusi välttää riitoja

Äiti kertoi halunneensa välttää riitoja poikansa kanssa ja lopetti näin tämän hampaista huolehtimisen. Käräjäoikeuden asiakirjojen mukaan äiti ei uskonut tilanteen menevän niin pahaksi.

Käräjäoikeus totesi, että joskus vanhemman velvollisuuksien täyttäminen voi vaatia ”pakkokeinoja”.

Puoli vuotta kului ilman hampaiden harjausta, ja äiti huomasi poikansa hampaassa reiän. Hän ei kuitenkaan ottanut yhteyttä hammashoitoon.

Äiti on kertonut, ettei poika valittanut kivusta.

Kun poika kutsuttiin hammaslääkärin tarkastukseen, hampaiden kunto paljastui.

Laajat vauriot

Käräjäoikeuden tuomion mukaan hammashoitaja joutui kutsumaan kollegansa apuun laskemaan ja kirjaamaan pojan hampaiden vauriot, koska ne olivat niin mittavat. Hampaiden vaurioita korjattiin sittemmin nukutuksessa.

Hammaslääkäri korjasi reikiä yhteensä 13 hampaasta. Kahta hammasta ei voitu enää pelastaa, vaan ne poistettiin.

Käynnin jälkeen sosiaalipalveluille tehtiin pojasta huoli-ilmoitus.