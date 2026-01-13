Milano-Cortinan kisoihin hyväksyttyjen venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden määrä nousi kuuteen.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK myönsi alkuviikosta kahdelle uudelle venäläisurheilijalle mahdollisuuden osallistua Milano-Cortinan olympialaisiin. Neutraaleina urheilijoina kisoihin hyväksyttyjen venäläisten ja valkovenäläisten määrä on nyt yhteensä kuusi.

KOK:n seulan on läpäissyt yhteensä viisi venäläistä ja yksi valkovenäläinen urheilija. KOK täydensi maanantaina kisakelpoisten urheilijoiden listaan kaksi venäläistä lyhyen radan pikaluistelijaa.

Listalle lisätyt urheilijat ovat Ivan Posashkov ja Alena Krilova. Posashkov kilpailee 1 000:lla ja Krilova 500 metrillä.

Milano-Cortinan kisojen taitoluisteluun on aiemmin hyväksytty venäläiset Petr Gumennik ja Adelija Petrosian sekä valkovenäläinen Viktorija Safonova. Venäläiselle Nikita Filippoville on myönnetty kisapassi vuorihiihtoon.

Olympiaportti FIS:n lajeihin on avaamatta

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS sallii kahden venäläishiihtäjät Saveli Korosteljovin ja Darja Neprjajevan osanoton Tour de Skihin ja maailmancupin kiertueelle. KOK ei ole kuitenkaan toistaiseksi hyväksynyt yhtään venäläistä tai valkovenäläistä urheilijaa talviolympialaisten maastohiihtoon.



Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat suljettiin laajalti kansainvälisestä kilpailutoiminnasta vuonna 2022 Venäjän Ukrainassa aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan takia. Valko-Venäjä on tukenut hyökkäystä.