Katy Perryn kanssa seurusteleva Justin Trudeau saapuu kesällä Suomeen.

Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, 54, saapuu kesäkuussa vierailulle Suomeen, tiedottaa SuomiAreena. Trudeau vierailee Porissa SuomiAreenan pääpuhujana. Trudeau tunnetaan myös Katy Perryn, 41, miesystävänä.

Perry ja Trudeau ovat olleet yhdessä heinäkuusta 2025 lähtien, kun heidät nähtiin illallisella Montrealissa Perryn kiertueen aikana. Perry alkoi jakaa kuvia Trudeaun kanssa ensimmäisen kerran vuoden 2025 lopulla, jolloin he virallistivat suhteensa Instagramissa.

Ensimmäistä kertaa julkisuudessa pari esiintyi yhdessä lokakuussa, kun heidät kuvattiin käsi kädessä