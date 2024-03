Lukuisten teinityttöjen maailma järkkyi 9 vuotta sitten, kun Zayn jätti One Directionin – tämä oli todellinen syy lähdön takana

Maaliskuun 25. päivä vuonna 2015 on jäänyt monen One Direction -poikabändin fanin mieleen ikävällä tavalla. Tuolloin yksi One Direction -viisikosta, Zayn Malik, kertoi päättäneensä lähteä yhtyeestä viiden vuoden jälkeen. Yhtye oli juuri tuolloin maailmankiertueella.