Viime kesänä Coldplayn keikalla pusukameraan pomonsa kanssa joutunut Kristin Cabot kertoo, että tilanne pilasi hänen elämänsä.
Amerikkalainen Kristin Cabot rikkoi hiljaisuuden kuukausia sen jälkeen, kun viraaliksi levinnyt video hänestä ja hänen pomostaan Andy Byronista Coldplayn konsertissa mullisti hänen elämänsä. Kaksikko joutui pettämiskohun keskelle viime kesänä.
Cabot kertoo New York Timesille, että tuo hetki maksoi hänelle työpaikan ja altisti hänet kuukausien julkiselle häpeälle, häirinnälle ja uhkailulle. Sekä Andy Byron että Kristin Cabot työskentelivät newyorkilaisessa Astronomer-yrityksessä.
Andy Byron oli yrityksen toimitusjohtaja ja Kristin Cabot yrityksen henkilöstöjohtaja. Molemmat irtisanoutuivat työstään kohun jälkeen.
– Tein huonon päätöksen ja otin pari alkoholijuomaa, tanssin ja käyttäydyin sopimattomasti pomoni kanssa, Cabot kertoo.
– Eikä siinä mitään. Otin vastuun ja luovuin urastani sen takia. Se on hinta, jonka päätin maksaa.