



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Coldplayn keikalla pettämiskohun keskelle joutunut nainen rikkoi hiljaisuuden | MTV Uutiset







Coldplayn keikalla pettämiskohun keskelle joutunut nainen rikkoi hiljaisuuden – näin tilanne pilasi hänen elämänsä Amerikkalaiset Kristin Cabot ja ​​Andy Byron jäivät rysän päältä kiinni Coldplayn konsertissa viime kesänä. AOP Julkaistu 14 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Viime kesänä Coldplayn keikalla pusukameraan pomonsa kanssa joutunut Kristin Cabot kertoo, että tilanne pilasi hänen elämänsä. Amerikkalainen Kristin Cabot rikkoi hiljaisuuden kuukausia sen jälkeen, kun viraaliksi levinnyt video hänestä ja hänen pomostaan ​​Andy Byronista Coldplayn konsertissa mullisti hänen elämänsä. Kaksikko joutui pettämiskohun keskelle viime kesänä. Cabot kertoo New York Timesille, että tuo hetki maksoi hänelle työpaikan ja altisti hänet kuukausien julkiselle häpeälle, häirinnälle ja uhkailulle. Sekä Andy Byron että Kristin Cabot työskentelivät newyorkilaisessa Astronomer-yrityksessä. Andy Byron oli yrityksen toimitusjohtaja ja Kristin Cabot yrityksen henkilöstöjohtaja. Molemmat irtisanoutuivat työstään kohun jälkeen. – Tein huonon päätöksen ja otin pari alkoholijuomaa, tanssin ja käyttäydyin sopimattomasti pomoni kanssa, Cabot kertoo. – Eikä siinä mitään. Otin vastuun ja luovuin urastani sen takia. Se on hinta, jonka päätin maksaa.





Cabot kertoo etsivänsä uutta työpaikkaa, mutta hänelle on kerrottu, että hän on "työkyvytön".

The Timesin mukaan sekä Cabot että Byron olivat tapahtumahetkellä käymässä läpi eroprosessia molemmat omilla tahoillaan.

– Se, että joku toinen käy läpi samaa elämäntilannetta ja jonka kanssa pystyi puhumaan, se oli uskomaton tuki, Cabot kertoo lehdelle.

Hän paljastaa myös, että hänen ex-miehensä oli samassa Coldplayn konsertissa tuona iltana.

– Olimme keskellä uskomattoman jopa hämmästyttävän sopuisaa eroa. Olin huolissani, että nolaisin hänet. Hän on mahtava tyyppi eikä ansaitse sitä.

Cabot kertoo myös, että hän sai jopa tappouhkauksia tapahtuman jälkeen eivätkä hänen lapsensa halunneet enää liikkua äitinsä kanssa julkisilla paikoilla. Lapset pelkäsivät paitsi äitinsä myös oman henkensä puolesta.

Kristin Cabot sanoo lopuksi myös, ettei hän ole ollut enää yhteydessä entiseen pomoonsa Andy Byroniin.

Coldplayn keikkaspektaakkeliin kuuluu niin sanottu pusukamera (kiss cam), johon päätyy ihmisiä sattumanvaraisesti yleisön seasta.

Jos kamera pysähtyy pariskunnan kohdalle, heidän odotetaan suutelevan.

Kun pusukamera bongasi Baronin ja Cabotin, he nauttivat konsertista sylikkäin.

Huomattuaan olevansa koko konserttiyleisön huomion kohteena, kävi hyvin nopeasti ilmi, etteivät he olisi halunneet tulla bongatuksi yhdessä.



Ensin kummankin silmät laajenivat kauhusta. Sitten he erkanivat syleilystään salamannopeasti ja hakeutuivat piiloon.

– Oho, mitä?! Joko heillä on salasuhde tai sitten he ovat todella ujoja, hämmentynyt solisti Chris Martin kommentoi lavalta.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä.