Katy Perry ja Justin Trudeau salakuvattiin kaulailemassa toisiaan jahdilla.

Suhdehuhut yhdysvaltalaisen poptähti Katy Perryn ja Kanadan entisen pääministeri Justin Trudeaun välillä ottivat uusia kierroksia.

Aikaisemmin heinäkuussa kaksikko bongattiin illallistamassa yhdessä Montrealissa. TMZ-julkaisun julkaisema uutinen sekä sen yhteyteen liitetyt salakuvat ja video saivat romanssihuhut leimahtamaan Perryn ja Trudeaun välille.

Ravintolan toinen omistaja ja keittiömestari Danny Smiles kuitenkin kommentoi TMZ:lle, että hänen mielestään kaksikko vaikutti viettävän iltaa vain ystävinä. Samaa mieltä on myös ravintolan viestintäkonsultti, joka kommentoi asiaa uutistoimisto AP:lle.

Dailymailin julkaisemissa tuoreissa kuvissa Perry ja Trudeau nähdään kuitenkin läheisissä tunnelmissa. Kuvissa kaksikko kaulailee toisiaan Perryn jahdilla.

Perry ja hänen ex-puolisonsa, näyttelijä Orlando Bloom ilmoittivat erostaan heinäkuun alussa. Kaksikon puolesta annetussa lausunnossa kerrottiin tuolloin, että he keskittyvät tulevaisuudessa yhteisvanhemmuuteen.

– Heidät tullaan jatkossakin näkemään yhdessä perheenä, sillä heidän yhteinen prioriteettinsa on, ja tulee aina olemaan kasvattaa tytärtään rakkaudella, vakaudella ja keskinäisellä kunnioituksella, lausunnossa sanottiin.