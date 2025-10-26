Katy Perry ja Justin Trudeau vahvistivat suhdehuhut näyttäytymällä käsi kädessä Pariisissa.

Yhdysvaltalaislaulaja Katy Perry ja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau viettivät yhteistä treffi-iltaa Pariisissa lauantaina 25. lokakuuta, uutisoi TMZ. Sivuston mukaan kaksikko vietti Perryn 41-vuotissyntymäpäiviä.

Pariskunta kävi katsomassa kabaree-esitystä Crazy Horse -klubilla, jonka ulkopuolella paria odotti joukko valokuvaajia. TMZ julkaisi videon, jossa näkyy, kuinka pari kävelee käsi kädessä pois klubilta ja Perry ottaa vastaan ruusuja sekä syntympäiväonnittelut häntä odottaneelta fanilta.

Sitten Perry ja Trudeau astuivat heitä odottaneeseen autoon ja ajoivat pois paikalta.

Kyeessä oli ensimmäinen kerta, kun Perry ja Trudeau nähtiin tällä tavalla julkisesti yhdessä. Kaksikko on ollut syksyn mittaan suhdehuhujen kohteena, ja nyt niille huhuille saatiin vahvistus.