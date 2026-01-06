Näyttelijä Timothée Chalamet osoitti rakkaudentunnustuksen Kylie Jennerille kiitospuheessaan.

Ranskalais-yhdysvaltalainen näyttelijä Timothée Chalamet voitti parhaan miespääosan palkinnon vuoden 2026 Critics Choice Awards -gaalassa sunnuntaina 4. tammikuuta. Hän huomioi naisystävänsä Kylie Jennerin harvinaisella tavalla kiitospuheessaan.

30-vuotias Chalamet voitti palkinnon roolistaan ​​elokuvassa Marty Supreme.

Kiitospuheessaan hän kiitti muun mussa elokuvan tekijätiimiä. Lopuksi hän osoitti kiitoksensa kumppanilleen, jonka kanssa hän on omien sanojensa mukaan viihtynyt kolmen vuoden ajan.

Kylie Jenner edusti gaalassa glittermekossa./All Over Press

– Rakastan sinua. En olisi pystynyt tähän ilman sinua. Kiitos sydämeni pohjasta, kiitos niin paljon, Chalamet lausui 28-vuotiaalle Jennerille, joka huusi yleisöstä "Minäkin rakastan sinua".

Pariskunta vaihtoi pusun, kun Chalamet julistettiin palkinnon voittajaksi.

Jenner ja Chalamet ovat tähän asti enimmäkseen pitäneet suhteensa yksityiskohdat salassa.

Pariskunta on osallistunut useisiin tapahtumiin yhdessä viimeisten kahden vuoden aikana, mutta esiintyivät ensimmäisen kerran yhdessä punaisella matolla vasta viime keväänä.

Pari alkoi tapailla toisiaan huhtikuussa 2023 sen jälkeen, kun Jenner erosi puolisostaan räppäri Travis Scottista. Ex-parilla on kaksi yhteistä lasta Stormi, 7, ja Aire, 3.

Juttua oikaistu 6.1.2026 kello 16.17: Jutussa luki aiemmin, että Kylie Jennerin ja Travis Scottin lapset olisivat 6- ja 2- vuotiaita. Korjattu lasten iät Stormi 7 vuotta ja Aire 3 vuotta.