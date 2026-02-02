Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– Nicki Minaj ei ole täällä, Noah sanoi saaden musiikkialan ihmisiä pullollaan olleen Crypto.com -areenan puhkeamaan raikuviin aplodeihin.

Grammy-gaalan juontanut koomikko ja tv-kasvo Trevor Noah noteerasi Minajin avausmonologissaan.

Piikittely liittyi siihen, kun Minaj esiintyi viime viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rinnalla ja muun muassa julistautui tämän kannattajaksi sekä suurimmaksi faniksi.

Yhdysvaltalaisräppäri Nicki Minaj sai osakseen kovaa piikittelyä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa vietetyssä musiikkialan Grammy-gaalassa .

– Hän on edelleen Valkoisessa talossa Donald Trumpin kanssa keskustelemassa erittäin tärkeistä asioista, Noah jatkoi.

– Olen todennäköisesti presidentin suurin fani. Eikä se tule muuttumaan. Viha ja se, mitä ihmisillä on sanottavana, ei vaikuta minuun lainkaan. Se itse asiassa motivoi minua tukemaan häntä enemmän, Minaj sanoi.