Grammy-gaalan juontanut Trevor Noah kuittaili Nicki Minajille gaalan avajaismonologissaan.
Yhdysvaltalaisräppäri Nicki Minaj sai osakseen kovaa piikittelyä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa vietetyssä musiikkialan Grammy-gaalassa.
Piikittely liittyi siihen, kun Minaj esiintyi viime viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rinnalla ja muun muassa julistautui tämän kannattajaksi sekä suurimmaksi faniksi.
Grammy-gaalan juontanut koomikko ja tv-kasvo Trevor Noah noteerasi Minajin avausmonologissaan.
– Nicki Minaj ei ole täällä, Noah sanoi saaden musiikkialan ihmisiä pullollaan olleen Crypto.com -areenan puhkeamaan raikuviin aplodeihin.