Village Peoplen nokkamies Victor Willis sanoo tienanneessa useita miljoonia dollareita YMCA-kappaleellaan sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump otti sen käyttöönsä jo vaalikiertueellaan. Village People yhteyeen tunnetuin kappale YMCA nousi 46 vuotta julkaisun jälkeen listaykköseksi Yhdysvalloissa Donald Trumpin soitettua sitä vaalitilaisuuksissaan. – Mielestäni musiikkimme ja levymme olisivat myyneet muutenkin hyvin, yhtyeen nokkamies Victor Willis kertoi MTV Uutisille. Willis kielsi aluksi monen muun muusikon lailla oman musiikin käytön Trumpilta, mutta muutti sitten mielensä. – Mutta sitten huomasimme, että kuten kuka tahansa ihminen, hän vain pitää musiikistamme ja hänen soittaessaan sitä myös muut tuntuivat pitävän siitä.





Village People esiintyi keskiviikkona Turussa ja torstaina Tampereella.

Willis lisää kuitenkin, ettei Village People -yhtye allekirjoita eikä ole samaa mieltä Trumpin poliittisen linjan kanssa.

– Village Peoplen musiikkia ei pidä ottaa poliittisena kannanottona. Emme halua, että musiikkiamme yhdistetään Trumpin politiikkaan, painottaa Willis.



Willis oli yllättynyt tyhjistä konserttisaleissa konsertoidessaan keskiviikkona Turussa ja torstaina Tampereella.

– Tavallisesti esiinnymme täysille saleille. En ymmärrä, miksi salit eivät ole loppuunvarattuja, ihmetteli Willis.

Yhtyettä oli tullut katsomaan Tampereelle noin parisen sataa ihmistä.

Paanaset tulivat Tampereelle, koska pitävät retrodiskomusiikista, mutta arvelivat, että yleisöä oli jäänyt kotiin Trump-kytkyn vuoksi.

– Kyllä minä luulen, että Trump vaikutti hyvin moneen ihmiseen, toteaa Tero Paananen.



Koko konsertin ajan valot välkkyivät sateenkaaren väreissä, mutta siitä huolimatta Willis haluaa oikaista vääriä käsityksiä YMCA-kappaleen taustoista.

– Se kertoo ajasta, kun nuorena vietin San Franciscossa aikaa kavereiden kanssa pelaten koripalloa ja hengailin.

Show'n aikana lavalla vilkkuivat sateenkaarivalot.

Willis jatkaa, että jos joku on ymmärtänyt sen kertovan homokulttuurista, niin hän on ymmärtänyt sen väärin.

– Homoyhteisö on ominut sen omaksi hymniksi, mutta se kuuluu kaikille. Sitä soitetaan esimerkiksi häissä ja urheilutilaisuuksissa.

Ikääntynyt yleisö oli mukana Tampereella alusta loppuun – innokkaasti taputtaen mukana.

Viimeisen hitin soidessa yleisö nousi kehotuksesta seisomaan ja tanssimaan. Yhtye opetti yleisölle, miten YMCA-koreografia tanssitaan.

Village People ei halua musiikkiaan yhdistettävän Donald Trumpin politiikkaan.

Willisin mukaan yhtye aikoo jatkaa keikkailua, ja uusi levy on tulossa ensi vuonna.

– Jatkamme niin kauan, kuin jaksamme – mitä muutakaan tekisimme. Emme tee tätä, että saisimme rahaa, vaan koska tämä on hauskaa, päättää yhteyeen vanhin 75-vuotias Victor Willis.

Tampereella yhtyeellä oli jokaiselle kappaleelle etukäteen harjoiteltu koreografia ja Village People veti show'n täysillä, vaikka lähes 2000 hengen sali kumisi tyhjyyttään. Katsojia oli tullut paikalle parisen sataa.

Tampere-talon sali kumisi tyhjyyttään Village Peoplen keikalla.

Yhtye kielsi aluksi Trumpilta musiikkinsa käyttämisen

Trumpin laulukirja on laihtunut vuosien varrella. Monet amerikkalaisartistit ovat yksi toisensa jälkeen kieltäneet Trumpia käyttämästä heidän musiikkiaan.

Aluksi myös Village Peoplen Victor Willis kuului tähän porukkaan. Hän vastusti kappaleen käyttöä jo vuonna 2020, ja vuonna 2023 hän uhkasi Trumpia oikeustoimilla, kun Village Peopleksi sonnustautunut porukka esiintyi presidentin huvilalla Floridan Mar-a-Lagossa.

Nyt ääni kellossa on muuttunut. Viime syksynä hän toisti Facebookissa uhkauksensa haastaa oikeuteen kaikki YMCA:ta homohymninä pitävät. Samalla hän kehui, miten kappaleen renkutus Trumpin tilaisuuksissa on tuottanut hänelle miljoonia dollareita tekijänoikeustuloina.

Lopullisesti takki kääntyi vain hieman ennen Trumpin virkaanastujaisia, kun Village People esiintyi virkaanastujaishulinoiden oheisjuhlassa. Trump tanssi luonnollisesti mukana.

Willis väitti Facebook-päivityksessään kivenkovaan, ettei esiintymisessä kyse ole Trumpin politiikan tukemisesta. Hän mainitsi myös äänestäneensä vaaleissa demokraattien Kamala Harrisia.

Vain kuukautta myöhemmin kappale alkoi raikua Trumpin järjestämissä yhteiskunnan sulkuja vastustavissa tilaisuuksissa. Elettiin koronapandemian alkua. Jotkut mielenosoittajat muuttivat kappaleen otsikon Trumpille sopivampaan muotoon ”MAGA”.

Trump aisti, että riemukas diskohitti saa kansaan vipinää. BBC kirjoittaa, miten Trump on ylpeillyt kampanjatilaisuuksiensa tunnelmalla, jotka tuovat populistisuudessaan mieleen rock-konsertin tai urheilutapahtuman poliittisen tilaisuuden sijaan.

Suosioon 1970-luvun lopulla

Village Peoplea on tituleerattu maailman tunnetuimmaksi disco-yhtyeeksi ja genrensä ikoniksi. Yhtye nousi kansainväliseen suosioon 1970-luvun lopulla, ja sen tunnistettavat hahmot – kuten poliisi, cowboy ja rakennusmies – nousivat osaksi populaarikulttuuria. Lavashow’n, koreografioiden ja tarttuvien kappaleiden yhdistelmä teki Village Peoplesta yhden aikansa menestyneimmistä esiintyvistä kokoonpanoista.

Village Peoplen alkuperäinen laulaja ja sanoittaja Victor Willis perusti yhtyeen vuonna 1977 ja luotsasi sitä aina vuoteen 1980 saakka, jolloin Willis jätti ryhmän palatakseen sen keulahahmoksi taas vuonna 2016. Sittemmin kokoonpano on esittänyt alkuperäishittejään livebändin kanssa ympäri maailmaa.

Ikoninen Y.M.C.A. -hitti valittiin vuonna 2020 Yhdysvaltain Library of Congressin National Recording Registryyn ja vuonna 2022 Grammy Hall of Fameen. Viime vuosina yhtye on julkaissut myös uutta musiikkia ja jatkaa aktiivista konsertointia loppuunmyydyille saleille.

Suomessa Village People on aiemmin konsertoinut Vaasassa vuonna 2017, jolloin ryhmän keulakuvana ja solistina toimi Raymond Simpson.