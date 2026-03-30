Tulevan kesän SuomiAreenan pääpuhuja on Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau.
Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau saapuu kesäkuussa vierailulle Suomeen, tiedottaa SuomiAreena. Trudeau vierailee Porissa SuomiAreenan pääpuhujana.
Trudeau toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015–2025. Kyseessä on Trudeaun ensimmäinen vierailu Suomeen hänen poliittisen uransa aikana.
Trudeaun on tarkoitus puhua muun muassa kansainvälisen politiikan käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä.
SuomiAreena järjestetään 23.–26.6. Porissa. Trudeaun tarkempi puheaika varmistuu lähempänä tapahtumaa.
Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali SuomiAreena järjestetään vuosittain Porissa. Yhtiön omistavat yhdessä MTV Oy ja Porin kaupunki.