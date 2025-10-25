14-vuotias Hans kuvailee päivää elämänsä parhaaksi.

Suomalainen Hans Weman, 14, koki viime viikolla Kööpenhaminassa hetken, jota hän ei varmuudella tule unohtamaan koskaan.

Weman oli yhdysvaltalaislaulaja Katy Perryn konsertissa, ja poptähti pyysi yleisön joukossa olleen Wemanin kanssaan lavalle.

– Olin jo pitkään unelmoinut siitä, että pääsisin sen kanssa samalle lavalle, koska kuulin ihan alussa, kun kiertue alkoi, että hän pyytää keikoilla aina faneja lavalle, yläasteen kahdeksatta luokkaa käyvä Weman kertoo MTV Uutisille.

Weman arvioi, että yleisöä oli karkeasti parisenkymmentä tuhatta.

Useamman vuoden Katy Perrya fanittanut Weman ei valmistautumatta Kööpenhaminaan matkannut. Hän kertoo suunnitelleensa asut, opetelleensa koreografioita ja tehneensä kyltin.

– Sitten siinä vaiheessa, kun Katy Perry valitsi faneja lavalle, nostin mun kyltin ylös, ja hän sanoi: "Toi poika tuossa, jolla on tuo kyltti – tuu lavalle".

Kyltissä oli kolme asiaa, jotka Wemanin oli tarkoitus toteuttaa.