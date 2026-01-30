Jupiterin Io-kuussa on havaittu massiivinen samanaikaisten tulivuorten purkausten sarja.
Io-kuussa havaittu purkaus kattoi peräti 65 000 neliökilometrin alueen. Avaruussivusto Space.com kertoo, että kyseessä on raivokkain tulivuorenpurkaus, mitä aurinkokunnassamme on koskaan havaittu.
Samaan aikaan tapahtuneet useat erilliset purkaukset viittaavat siihen, että Iossa on toisiinsa kytköksissä olevien magmavarastojen verkosto.
Arvioiden mukaan purkausten voimakkuus oli 140-260 terawattia. Vertailun vuoksi, St Helensin purkaus Washingtonin osavaltiossa vuonna 1980 oli noin 52 terawattia.
Ion valtava purkausten sarja tapahtui joulukuussa vuonna 2024, jolloin Nasan Juno-luotain lensi lähellä Io-kuuta. Luotain oli noin 74 400 kilometrin etäisyydellä kuusta purkauksen aikaan.
Ion halkaisija on noin 3600 kilometriä. Sen pinnalla sijaitsee hajallaan noin 400 aktiivista tulivuorta. Toistuvat purkaukset johtuvat Jupiterin painovoiman aiheuttamasta vuorovesi-tyyppisestä liikehdinnästä Ion sisuksissa.