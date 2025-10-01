Saturnuksen Enceladus-niminen pikkukuu saattaa olla elinkelpoinen.

Tutkijat ovat löytäneet Saturnuksen Enceladus-nimisestä kuusta orgaanisia aineita, jotka voivat viitata elämän mahdollisuuteen kuun pinnan alla.

Uuden tutkimuksen tulokset julkaistiin tänään keskiviikkona Nature Astronomy -lehdessä, ja ne perustuvat Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn Cassini-luotaimen havaintoihin vuodelta 2008.

Luotain lensi tuolloin läheltä Enceladusta ja keräsi tietoa kuusta purkautuvien geysirien jäähiukkasista.

Pikkuinen Enceladus on tärkeä kohde

Enceladus on pieni, noin 500 kilometrin kokoinen kuu, mutta se on ollut jo pitkään tärkeä kohde ulkoavaruuden elämän etsinnässä.

Kuun jäisen pinnan alla on suolainen valtameri, ja sen etelänavalta purkautuu vesihöyryä ja hiukkasia tuhansien kilometrien päähän avaruuteen.

Meren pohjassa on mahdollisesti hydrotermisiä lähteitä, jotka voivat olla samankaltaisia kuin Arktiksella.

Tutkijat analysoivat nyt uudelleen nuoria jäähiukkasia, jotka törmäsivät Cassini-luotaimen mittalaitteisiin suurella nopeudella. Tämä mahdollisti aiempaa tarkemman kemiallisen analyysin.

He löysivät monimutkaisia orgaanisia molekyylejä, jotka ovat peräisin kuun pinnan alla olevasta merestä.

Elinkelpoisuus ei todista elämästä

Vaikka Enceladus saattaa olla elinkelpoinen, se ei tarkoita sitä, että siellä olisi elämää, tutkijat korostavat.

Sen sijaan asiaa pitäisi tutkijoiden mukaan selvittää nyt entistä tarkemmin.

Euroopan avaruusjärjestö ESA suunnitteleekin parhaillaan uutta tehtävää, jonka tavoitteena on laskeutua Enceladukseen vuosikymmenten kuluttua.

Myös Kiina on ehdottanut laskeutumismissiota.

NASA:lla on parhaillaan matkalla toinen luotain, joka suuntaa kohti Jupiterin kuuta Europaa etsimään elämän rakennusaineita. Europa Clipper -luotaimen odotetaan aloittavan Jupiterin kiertämisen vuonna 2030 ja tekevän kymmeniä ohilentoja Europan ohi.

Myös ESA:n Juice-luotain on matkalla Jupiteriin tutkimaan Europaa ja kahta muuta jääkuuta, joiden alla saattaa piillä valtameriä.

Uusista tutkimustuloksista kertoivat muun muassa yhdysvaltalainen uutistoimisto AP ja brittilehti The Guardian.