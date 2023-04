Juice-luotain selvittää elämän edellytyksiä Jupiterin kuissa – mukana suomalaista tekniikkaa

Jännittävän laukaisusta teki se, että luotaimessa on suomalaisten Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden kehittämää tekniikkaa.

Olosuhteiden tulee olla kunnossa juuri oikeaan aikaan, sillä luotaimen laukaisuikkuna on vain noin sekunnin mittainen.

– Menemme Jupiteriin ja haluamme säästää mahdollisimman paljon polttoainetta. Käytämme hyväksi Maata, Kuuta ja Venusta. Se on tällaista tähtitieteellistä flipperiä, missä otamme lisää energiaa planeetoilta ja niin, että meillä on mahdollisimman paljon polttoainetta, kun saavumme Jupiteriin, kertoo professori Esa Kallio Aalto-yliopistosta MTV Uutisille sekunnin ikkunasta.

"Olemme tässä paljon vartijoina"

Matka Jupiteriin kestää noin kahdeksan vuotta. Perillä luotaimen on määrä olla vuonna 2031.

– Suomi on ollut mukana rakentamassa kansainvälistä mittalaitetta, jossa on kuusi itsenäistä mittauslaitetta. Meillä on merkittävä rooli siinä. Olemme rakentaneet tietokonetta ja sen ohjelmistoa, joilla käytetään itsenäisiä mittalaitteita, Kallio sanoo.