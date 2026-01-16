Helsingin Sanomien haastattelemat juontajat katsovat Ylen muokanneen heidän vuoden 2007 Joulukalenteri‑jaksoaan PMMP-dokumenttia varten vääristävällä tavalla.
Juontajat ja käsikirjoittajat Pinja Kotila ja Sanna Väkevä kokevat Ylen rikkoneen heidän tekijänoikeuksiaan syyskuussa julkaistussa PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumenttielokuvassa. He kertovat asiasta Helsingin Sanomien haastattelussa.
Kati Laukkasen ohjaamassa PMMP-dokumentissa esitetään muokattu versio heidän vuoden 2007 Joulukalenteri-ohjelmastaan.
Versio vääristää heidän mukaansa ohjelman alkuperäisen sisällön pahantahtoiseksi.
– Alkuperäistä ohjelmaa on editoitu, muokattu ja kontekstoitu väärin. Se on kontekstoitu dokumentissa vastaamaan sitä näkökulmaa, mitä on haluttu tuoda esiin, Kotila sanoo HS:lle.
"Saatu näyttämään ivaavalta"
