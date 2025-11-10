Vesala on ollut keikkatauolla soolouraltaan kesästä 2023 lähtien.

Vesala-taiteilijanimellä esiintyvä Paula Vesala kertoo Instagramissa palaavansa keikkalavoille ensi kesänä.

Asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.

Vesala keikkaili Mira Luodin kanssa yhdessä PMMP-yhtyeen paluukeikoilla kesällä vuonna 2024. Yhtye teki keikkoja muun muassa kahdella Olympiastadion-keikalla ja jäähalleilla.

Yhtyeestä tehtiin dokumentti PMMP keikalla: Ei enää ikinä.

Vesalan mukaan syksyllä julkaistu dokumentti PMMP-yhtyeestä näyttää hyvin rehellisesti sen, minkälaista oli nousta artistikentälle 2000-luvulla. Dokumentissa kuvataan muun muassa sitä, minkälaista oli olla nainen, muusikko ja taiteilija 2000-luvun asenneilmapiirissä.

Vesala kertoi syyskuussa Instagram-julkaisussaan olevansa raskaana.