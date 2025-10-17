Myös Nightwish ja Antti Tuisku saavat musiikki-alan asiantuntijoilta mainintoja tulevien kesien potentiaalisia Olympiastadionin-täyttäjiä kysyttäessä.

Nostalgia jyllää – mitkä nimet vetäisivät Helsingin Olympiastadionin täyteen lähivuosina? Entä mitkä ilmiöt ovat pinnalla suomalaisessa musiikissa juuri nyt ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota tulevaisuudessa?

MTV Uutiset päätti ottaa asiasta selvää ja esitti muutaman aiheeseen liittyvän kysymyksen joukolle musiikkialan vaikuttajia.

Sama kysymyspatteri lähetettiin sähköpostitse yhteensä 16:lle mediassa, tapahtuma-alalla ja levy-yhtiöissä työskentelevälle henkilölle.

Vastauksia tuli määräaikaan mennessä ja kysyttäessä myönnetyn lisäajan puitteissa kahdeksan.

Lähes kaikista Suomen suurimmista musiikkimedioista sekä tapahtuma-alan toimijoista vastattiin kysymyksiin. Suomen suurimmista levy-yhtiöistä ei vastauksia saatu.

Potentiaalisina tulevien kesien Olympiastadionin-täyttäjinä esiin nousevat Nylon Beatin, HIMin, Antti Tuiskun (jos vielä tekee paluun musiikkiuralle), ensi vuonna 50-vuotisjuhlia viettävän Eppu Normaalin, Zen Cafén ja Nightwishin nimet.

Ehkä hieman yllättävää on se, että Olympiastadionin kesäksi 2027 yhtyeen 50-vuotisjuhlia varten varannutta Popedaa ei maininnut vastaajista yksikään. Samoin uransa kesään 2018 lopettaneen Cheekin mahdollinen comeback jäi ilman mainintoja.

Isoimpina ilmiöinä musiikkialalla asiantuntijat taas nostavat esiin muun muassa Uuden musiikin kilpailun, naisartistit, nostalgian ja comebackit, kitaravetoisen suomirockin uuden nousun ja tapahtumien yhteiskunnallisuuden ja poliittisen aspektin.

Esimerkkejä sai mainita korkeintaan kolme per vastaus.

1. Tänä vuonna Ultra Bra, toissakesänä PMMP. Mitkä kotimaiset nostalgiset nimet tulevat esiintymään Helsingin Olympiastadionilla ja isoimpien festivaalien päälavoilla tulevina kesinä? Myydäänkö stadion täyteen? Miksi/miksi ei?

– Nightwish ei ole sinänsä missään vaiheessa lopettanut tai jäänyt tauolle, joten se ei siinä mielessä ole nostalgianimi, mutta toistaiseksi viimeisin kiertue jäi kesken juuri ennen lopetustaan, eikä uusimman levyn julkaisun jälkeen bändi ole keikkaillut ollenkaan. Toistaiseksi mitään tietoa seuraavasta live-esiintymisestä ei ole. Kun se tapahtuu, on luvassa varmasti valtaisa spektaakkeli – toivottavasti Olympiastadionilla.

– HIMin paluusta on spekuloitu varmaan kaikkein eniten viime aikoina, mutta en ole ihan varma, onko vielä sen aika. Muutaman vuoden sisällä se voi kuitenkin hyvin tapahtua, ja silloin Olympiastadion myydään taatusti loppuun.

– Nylon Beat on jo vihjaillut sosiaalisessa mediassa jollakin uudella jutulla, ja ensi vuonna on luvassa debyyttialbumin 30-vuotisjuhla (yhtyeen esikoisalbumi Nylon Beat julkaistiin keväällä 1996). En ollut paikalla kesän 2024 festarikeikalla, mutta yleisö oli silloin ilmeisen myyty Naikkareille. Olympiastadion ei välttämättä ole Nylon Beatin tähtäimessä, mutta varmastikin edessä on iso kiertue, jonka keikat myydään loppuun.

3:20 Nylon Beatin laulajat tienasivat yritysjohtajan palkkaa – Erin muistelee aikaa ikonisessa pop-yhtyeessä.

– Mulla ei ole tästä tietoa, mutta nämä näkisin luontevina jatkumoina HIMin (myy takuuvarmasti stadionin täyteen) ja Zen Cafén (myy takuuvarmasti paljon lippuja).

8:56 Antti Tuisku teki toistaiseksi viimeiset keikkansa kesällä 2023. Tuisku vieraili samana kesänä Huomenta Suomessa.

– HIMin paluuta jossain vaiheessa pidän myös aika selvänä, ja eiköhän stadion pullistele silloinkin. Epävarmempia palaajia ovat Zen Café ja CMX, jotka täyttäisivät nyt ainakin suurten festarien tantereet helposti.

– Maulla modernisoitu, turboahdettu Danny Show voisi olla bold move. Jos keksivät hyvän markkinoinnillisen kulman, jolla saatais vanhemmat fanit oikeasti ja junnut läpällä liikkeelle.

– 2000-luvun alku, nollari ja pissisestetiikka trendaa. Eli ihmiset rakastavat nyt esimerkiksi Gimmelin ja Nylon Beatin tuotantoa. Jälkimmäinen tekikin jo paluun Helsinki City Festareilla viime vuonna, mutta voisiko heillä olla natsoja isompaankin comebackiin?

– Jos HIM palaisi, sekään ei välttämättä vetäisi stadionia täyteen.

– Tuskin mikään. Kaikki 1990- ja 2000-luvun suuret ja sittemmin hajonneet yhtyeet ovat jo tehneet paluun.

2. Mikä on juuri nyt isoin ilmiö kotimaisessa musiikissa?

– Ja kai tässä on hyvä todeta myös Tiktok-vetoisten, parissakymmenessä sekunnissa oleellisen koukun tarjoavien lyhyiden biisien nousu. Tämä nyt on hyvin tämmöinen möhismäinen kommentti, mutta välillä nykyisin listahittimusiikissa oleellisinta tuntuu olevan se, että biisissä on se yksi jännä jippo, joka toimii Tiktok-videoissa täydellisesti, mutta kappaleet kokonaisuudessaan jäävät vähän laihoiksi.

– Toinen yhtä epäuniikki vastaus on vanhojen hittien jalostaminen uusiksi biiseiksi. Nostalgia puree suomalaisiin yhtä lailla kuin se puree musiikin kuuntelijoihin ympäri maailmaa, ja siksi nykyisin niin monet listoille nousevat kappaleet hyödyntävät vanhojen hittien kertosäkeitä, sävelkulkua ja niin edelleen ja tekevät siitä päivitetyn version. Suomessa JVG on toki ollut tässä erityisen kova takoja Amatimiehineen, Naadindoineen ja vastaavineen, mutta onhan näitä päivitettyjä versioita varsin tuoreistakin biiseistä tehneet vaikka kuinka monet artistit viime vuosina. Maailmalla Doechiin Anxiety on aika tyylipuhdas esimerkki siitä, mitä tällainen musiikki on parhaimmillaan.

– Kaikkein tylsin, ennalta-arvattavin mutta samalla myös paikkansapitävin vastaus on mielestäni Uuden musiikin kilpailu. Harvassa olivat tyypit, jotka olisivat vaikkapa kuusi vuotta sitten veikanneet, että UMK on se vuosittainen tapahtuma, johon kaikki isot ja pienet levy-yhtiöt haluavat omat kovassa nosteessa olevansa nimensä ja josta nousee vuosittain useampia isoja hittibiisejä ja Käärijä- tai Kuumaa-tason ilmiöitä. UMK on valtavasti suomalaista mainstream-musiikkia määrittelevä ilmiö, ja siitä voi onnitella Ylen UMK-tiimiä.

– Isoin ilmiö on varmaankin se, että suoratoistokanavien pirstaloivasta vaikutuksesta johtuen yksittäisiä "koko kansan" ilmiöitä tulee koko ajan vähemmän, ja iso ilmiö ja haaste lieneekin se, millaiseksi hittimarkkina muuttuu. Pienten yleisöjen jäähalleja myyviksi nimiksi, joita ei kuitenkaan katugallupissa kovin laajalti tunneta? Tämä ei ole sinänsä arvotettavissa hyväksi tai huonoksi asiaksi, se on vain asia jonka kanssa musiikki-, media- ja livebisneksen tulee elää.

– UMK ja Euroviisut. Vuodesta toiseen UMK:n karsinnat ovat paisuneet ja mukaan päässeiden yhtyeiden suosio on noussut räjähdysmäisesti.

4:01 Euroviisuhuuma taittui toukokuussa 2025 pettymyksen puolelle Vöyrillä.

– Toiseen kohtaa linkittyy myös kohta 1 eli suomen kielen asema musiikin kielenä on todella vahva ja vahvistuu entisestään. – Suomalaisten tuottajien kansainvälistyminen. Suomalaisen musiikin (etenkin popin) teosvienti ottaa ennätyksellisiä harppauksia enkä näe, miksi trendi kääntyisi. Aika olisi kypsä useammallekin suomalaiselle "supertuottajalle".

4:56 Tuottaja Jurek Reunamäki haastattelussa vuonna 2018.

– Uusia naisartisteja kohdellaan mediassa ja musiikkialalla paremmin kuin aiemmin ja heidän annetaan loistaa.

– Upeat naisartistit ja pop-ilottelu. On hienoa nähdä, miten kunnioitus jo pitkään uraa tehneitä artisteja kohtaan on noussut. Esimerkiksi Katri Helenan ura sai upean päätöksen Olympiastadionilla, kunnioitus PMMP:tä kohtaan on noussut uudelle tasolle ja viimeistään heidän stadionkeikkansa sinetöivät heidän asemansa suomalaisen musiikkikentän uranuurtajina.

3:19 Katri Helena jätti hyvästit konserttilavoille – katso kooste jäähyväiskonsertista.

Juuso Määttänen

musiikkitoimittaja, Helsingin Sanomat

– Kuten UMK-esimerkki osoittaa, tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Kitaravetoisen, raskaamman rock-pop-musiikin ja myös metallin uutta nousua on povailtu jo useamman vuoden ajan, ja onhan siitä myös selviä merkkejä tässä koko ajan ollut. Ehkä sellaista nousua todelliseksi kotimaisen musiikin ilmiöksi ihan siinä listakärkikamassa ei ole vielä nähty, mutta luotan edelleen, että se on tulossa.

– Yhtä lailla useamman vuoden on puhuttu albumien merkityksen paluusta, ja onhan tästäkin niin Suomessa kuin maailmallakin jo paljon hyviä esimerkkejä. Ehkä silti ajattelen tai toivon, että tulevaisuudessa kokonaiseksi albumiksi mietittyjen, tarkkaan hiottujen kokonaisuuksien merkitys kasvaa, kun kuuntelijat ovat jo osoittaneet nauttivansa niistä enemmän kuin vain yksittäisistä hittibiiseistä koostetuista soittolistoista.

– Kolmanneksi veikkaan vaikkapa englanninkielisen, kansainvälisille markkinoille tähtäävän musiikin kasvua, koska olisihan se hienoa, jos Suomessakin taas rohkeammin tähdättäisiin suomalaisten markkinoiden sijaan suomalaisen musiikin levittämiseen ympäri maailmaa. Aikaisemminkin on osattu.