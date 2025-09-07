Mira Luoti astui median eteen TTK-lähetyksen jälkeen – tällaista palautetta hän on saanut Ylen dokumentista

TTK-lähetyksen parhaat pisteet saaneet Mira Luoti ja Anssi Heikkilä kertoivat, että tunnelma treenisalilla on ollut hyvä.

Tanssinopettaja Anssi Heikkilä ja hänen tähtioppilas Mira Luoti saivat kauden ensimmäisessa livelähetyksessä parhaat pisteet. Heidän ensimmäinen TTK-tanssinsa oli quickstep Barry Manilowin kappaleeseen Dancin' Fool.

Viime viikkoina kohun silmässä ollut Mira Luoti oli silmin nähden onnellinen suorituksestaan.

– Olen niin onnellinen. Tämä oli täydellinen aloitus. Se on tärkeää, että pääsee siihen tanssiin sisälle ja sitten vaan nauttii, Luoti sanoi.

Hänen tanssinopettajansa Anssi Heikkilä kertoi, että kenraaliharjoitus päivällä ei ollut mennyt aivan nappiin, mutta pari pystyi petraamaan itse livelähetykseen.

– Kenraali ei itse asiassa mennyt niin hyvin kuin tämä liveveto, Anssi Heikkilä paljasti.

Luoti kertoo, että tunnelma treenisalilla on ollut hyvä ja hän on nauttinut tanssimisesta. Tanssipari kertoi, että he ovat harjoitelleet noin neljä tuntia päivässä.

– On ollut kyllä aivan ihanaa. Olen tykännyt todella paljon. Mieli on voinut erinomaisesti, tämä on ihan parasta, Luoti sanoi.

Luoti kertoi Ylen PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa kokeneensa seksuaalista väkivaltaa viihdeohjelman kuvauksissa. Dokumentti ilmestyi lauantaina 6. syyskuuta. Hän oli katsomassa dokumenttia yhdessä Paula Vesalan kanssa eilen Kansalaistorilla.

– Se oli erittäin lämminhenkinen tilaisuus. Ihmiset jaksoivat sitä katsoa hyvin intensiivisesti alusta loppuun asti. Se oli tunteikasta, Luoti kommentoi MTV Uutisille.

Luoti kertoo saaneensa dokumentista hyvää palautetta.

– Pelkästään positiivista ja kannustavaa palautetta, Luoti sanoi.