



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Hannu-Pekka Björkmanin ja puoliso Nina Honkasen kotona jutellaan paljon töistä | MTV Uutiset





Hannu-Pekka Björkmanin ja puoliso Nina Honkasen kotona jutellaan paljon töistä: "Se on osa arkeamme" Hannu-Pekka Björkman ja Nina Honkanen ovat jakaneet L/over-projektia keskustelemalla ja jännittämällä yhdessä. All Over Press Julkaistu 4 minuuttia sitten Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Hannu-Pekka Björkman nähdään sivuroolissa L/over – ikuisesti minun -sarjassa. Sarjan käsikirjoitus perustuu hänen puolisonsa Nina Honkasen Pohjakosketus-romaaniin. Aleksi Salmenperän ohjaama, MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähtävä L/over – ikuisesti minun -sarja on yksi alkuvuoden puhutuimmista tv-ohjelmista. Henkisestä väkivallasta kertovassa sarjassa Roosa (Krista Kosonen) rakastuu karismaattiseen Juhaan (Jani Volanen), ja he vaikuttavat löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa. Pian suhteeseen alkaa kuitenkin tulla säröjä. Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman

esittää sarjassa Roosan ja Juhan naapuria Tuomasta. Tuomas tutustuu naapuriin muuttaneeseen perheeseen ja alkaa hiljalleen ymmärtää, ettei näiden kotona ole kaikki kunnossa.

Hannu-Pekka Björkman esittää L/over – ikuisesti minun -sarjassa Roosan ja Juhan naapuria Tuomasta. Kuvassa myös Roosaa esittävä Krista Kosonen.

L/over-sarjan käsikirjoitus on saanut inspiraation kirjailija Nina Honkasen romaanista Pohjakosketus. Honkanen, joka on ollut mukana myös L/over-sarjan tekemisessä, on Björkmanin puoliso.

– Nina kirjoitti Pohjakosketus-romaania, kun me tapasimme. Eihän sitä voinut arvata, että muutaman vuoden kuluttua olemme kuvaamassa sitä. Se oli täysi yllätys, Björkman kertoo MTV Uutisille.

Honkanen ja Björkman ovat jakaneet L/over-projektia keskustelemalla ja jännittämällä yhdessä.

– Puhuimme aika paljon, totta kai. Saman keittiönpöydän ääressä puhumme aika paljon töistä ja kirjoittamisesta. Nina kirjoittaa koko ajan ja vielä kotona, se on osa arkeamme, näyttelijä kertoi.

L/over-sarja on tunnelmaltaan synkkä ja käsittelee vakavaa aihetta. Tällaisten teemojen äärellä näytellessä Björkmanin mieleen nousee teatteristakin tuttu kirjoittamaton sääntö.

– Silloin kun tehdään komediaa, niin ollaan tosi vakavia ja peloissaan, ja kun tehdään tragediaa, niin on tosi hauskaa, hän sanoo.

Näyttelijä haluaa kuitenkin alleviivata sarjan vakavaa aihetta.

– Tällaisissa aiheissa nousee aina se sama, mitä Nina sai lukijapalautetta romaanistaan. Jotkut lukijat ottivat häneen yhteyttä ja kiittivät, että hän kirjoitti tällaisen, että se on auttanut heitä tunnistamaan esimerkiksi myrkyllisiä suhteita ja auttamaan siitä selviämisessä.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica