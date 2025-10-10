MTV Uutiset on saanut Julkisen sanan neuvostolta huomautuksen marraskuussa julkaistusta Kymmenen uutisten loppukevennyksestä.

JSN:n mukaan piilomainonnan kynnys ylittyi tislaamoyrityksestä kertoneen tv-jutun kuvakerronnassa.

JSN-päätös kokonaisuudessaan:

Langettava päätös 9677/MTV/24

MTV

Asia: piilomainonta

Televisiojutun kuvakerronta oli siinä määrin tislaamoyrityksen markkinointimateriaalin kyllästämää, että piilomainonnan kynnys ylittyi.

Kantelu 21.11.2024

Kantelu kohdistuu MTV:n Kymmenen uutisissa loppukevennyksen paikalla 15.11.2024 esitettyyn juttuun, joka käsitteli Helsingin ydinkeskustaan pystytettyä tilapäistä saunaa.

https://www.mtv.fi/video/ecb81e46fd6fce0b61e6/perjantai-15-marraskuuta-22-00

Kantelun mukaan jutussa oli toistuvasti kuvakulmia, joissa tuotiin esille saunan pystyttäneen tislaamoyrityksen nimeä. Katsojalle ei kerrottu, että seuraavaksi näytetään mainoksia, vaan sisältö oli upotettu osaksi journalistista kokonaisuutta. Ainoat haastatellut olivat kantelijan tulkinnan mukaan tislaamoyrityksestä ja sen käyttämästä mainostoimistosta.

Julkisen sanan neuvosto soveltaa kantelun käsittelyssä 1.10.2024 voimaan tulleita Journalistin ohjeita.

Päätoimittajan vastaus 30.7.2025

MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen toteaa kantelijan kiinnittäneen huomiota jutussa siihen, että juomavalmistajan tuotemerkki oli näkyvästi esillä useassa kohtaa ja ainoat haastateltavat edustivat joko yhtiötä tai sen pystyttämän pop-up-saunan suunnittelutoimistoa.

MTV Uutiset myöntää, että kyseistä juttua ei olisi pitänyt sellaisenaan esittää. Päätoimittajan arvion mukaan juttu ei kunnolla täyttänyt journalismin kriteerejä, olkoonkin, että medioissa ei ole tavatonta tehdä juttuja erilaisista kaupunki-ilmiöistä tai tempauksista, joissa taustalla usein on jokin liiketoimintaa harjoittava yritys.

Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena olevassa jutussa kontekstointi oli valitettavasti jäänyt tekemättä ja julkaisuun päätyi keskeneräinen juttu, jonka näkökulma ei laajentunut kuvastamaan esimerkiksi kaupunkikulttuurissa nykyisin kukoistavaa sauna- ja saunomisilmiötä.

Päätoimittaja toteaa, että MTV Uutiset käy läpi omat journalistiset prosessinsa ja tarvittaessa terävöittää ohjeistukset, jotta vastaavaa ei pääse tapahtumaan uudelleen.

Ratkaisu JO 16: Piilomainonta on torjuttava. Mainosten ja kaupallisen yhteistyön on erotuttava toimituksellisesta aineistosta yleisölle selkeällä tavalla.

MTV:n Kymmenen uutiset kertoi Helsingin ydinkeskustaan tilapäisesti pystytetystä saunasta, josta kenen tahansa oli mahdollista varata saunavuoroja. Saunatempauksen takana oli kotimainen tislaamoyritys. Yrityksen nimi, logo ja mainoslause esiintyivät lähikuvissa, kun jutussa kuvattiin saunan ovea, kiulua ja saunatakkeja. Jutussa haastateltiin lyhyesti yrityksen markkinointipäällikköä sekä saunan toteutuksesta vastanneen suunnittelutoimiston edustajia.

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että myös yritysten markkinointitapahtumat, kaupalliset logot ja tuotemerkit ovat osa yhteiskuntaa, eikä niiden näkyminen journalistisessa sisällössä ole lähtökohtaisesti kiellettyä.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa jutun kuvakerronta oli yrityksen logojen ja markkinointimateriaalin kyllästämää. Samaan aikaan yleisölle ei avattu riittävästi pop-up-saunan ja yrityksen välistä yhteyttä, eikä jutussa selvästi todettu, että kyse oli markkinointitempauksesta. Neuvosto katsoo, että kokonaisuus oli omiaan hämärtämään journalismin ja markkinoinnin välistä rajaa, ja piilomainonnan kynnys ylittyi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty: 8.10.2025

Ratkaisun tekivät: Eero Hyvönen (pj.), Tommi Hatinen, Jonas Jungar, Pasi Kivioja, Heli Koivuniemi, Heidi Laaksonen, Paula Liesmäki, Sanna Mattila, Sara Nurmilaukas, Margareta Salonen, Mari Tuohiniemi, Marjukka Vainio-Rossi, Riku Väisänen ja Erja Yläjärvi.