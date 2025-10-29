



Kommentti: Onko kaikki hyvin, Olympiastadion? Eppu Normaali ja muut artistit tuntuvat karttavan maan ykköskonserttipaikkaa Helsingin Olympiastadion on tyhjillään konserteista ensi vuonna. Matti Raivio/All Over Press Julkaistu 29.10.2025 06:13 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Samalla, kun Eppu Normaali ja Nylon Beat julkistavat ensi vuoden suurkonserteilleen lisäkonsertteja, näyttää Olympiastadionin tapahtumakalenteri vuodelle 2026 konserttien osalta typötyhjältä, hämmästelee MTV Uutisten erikoistoimittaja Visa Högmander. "Olympiastadion on yksi Suomen ja Helsingin tunnetuimmista maamerkeistä. Suomen legendaarisin tapahtumapaikka on uudistunut kansainvälisten suurtapahtumien vaatimukset täyttäväksi monitoimiareenaksi." Näin mahtipontisesti lukee Olympiastadionin virallisilla verkkosivuilla. Tällä hetkellä lausemuoto voisi olla pikemminkin tämänsuuntainen: "Suomen legendaarisin tapahtumapaikka uudistui, mutta vuonna 2026 sinne ei ole saapumassa esiintymään yksikään artisti yhdestäkään maapallon valtiosta." Kansainvälisiä suurtapahtumia stadionilla on toki vuosien saatossa nähty. Sellaisia ovat olleet ennen vuosina 2016–2020 toteutettua massiivista uudistumista eli jättiremonttia muun muassa U2:n, The Rolling Stonesin, Metallican, Paul McCartneyn ja Bruce Springsteenin konsertit – sekä tietenkin yleisurheilun arvokisat ja jalkapallon maaottelut. Mainitun uudistamisen jälkeen kansainvälisiä suurtapahtumia Olympiastadionilla ovat olleet jalkapallomaaottelut sekä Metallican, Coldplayn, Ed Sheeranin, Bruce Springsteenin, Iron Maidenin, Robbie Williamsin ja Rammsteinin konsertit. Kotimaisia suurtapahtumia stadionilla remontin jälkeen ovat olleet Sunrise Avenuen, Antti Tuiskun, , PMMP:n, Haloo Helsingin, Apulannan, JVG:n, ja Ultra Bran konsertit.





Vaikka tilanne on se, että Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan sekä pilviin nousseiden esiintymispalkkioiden vuoksi Suomeen asti ei likikään kaikkia ykkösluokan musiikkinimiä ole enää vuosiin saatu, valtavalla rahasummalla restauroidulla maan ykkösvenuella luulisi riittävän kesäkautena kysyntää. Etenkin, kun nostalgiabuumi jatkuu jatkumistaan.

Vaan miltä näyttää Helsingin Olympiastadionin tapahtumakalenteri vuodelle 2026 konserttitarjonnan osalta?

Typötyhjältä. Neljä päivämäärää urheilutapahtumia, kyllä, mutta ei yhden yhtä musiikkitapahtumaa.

Tein taannoin jutun, jossa musiikkialan asiantuntijat kertoivat mielipiteitään muun muassa siitä, mitkä nimet voisivat olla potentiaalisia Olympiastadionin täyttäjiä tulevina kesinä.

Esiin nousivat muun muassa nimet Nylon Beat, Eppu Normaali ja HIM.

Nyt tiedetään, että Nylon Beat esiintyy ensialbuminsa 30-vuotisjuhlan kunniaksi syksyllä 2026 Helsingin Jäähallissa.

Neljänä iltana. Ei kesällä Olympiastadionilla.

50-vuotisjuhlavuottaan ensi vuonna viettävä Eppu Normaali laittaa keikkailupillit pussiin kesän festareita kiertäen sekä muutamissa jättikonserteissa: kesäkuussa 2026 kahtena iltana Helsingissä Töölön jalkapallostadionilla eli Bolt-areenalla sekä elokuussa 2026 kahtena iltana Tampereella Ratinan stadionilla.

Eikä yhtenäkään iltana maan konserttipaikkojen ykkösenä pidetyllä Helsingin Olympiastadionilla.

Ei tule yllätyksenä, jos niin Nylon Beatille kuin Eppu Normaalille tulee vielä lisää lisäkonsertteja Ratinaan ja Jäähalliin. Kysyntää riittää, se on varma.

Tämä tuntuu oudolta ja väärältä.

Eppu Normaalin tapauksessa yksi peruste on toki Tampere ja bändin niin sanottu kotikenttä eli Ratinan stadion, mutta mitä sitten? Ratina on Ratina ja Olympiastadion on Olympiastadion.

Ratinan yleisökapasiteetti on konserteissa 30 000 henkeä, Olympiastadionin 40 000 – lavarakennelman koosta ja sijainnista kentällä riippuen jopa 50 000. Ratina alkaa olla remonttia vailla, Olympiastadionin jättiremontti valmistui viisi vuotta sitten.

Stadikka liian kallis?

Missä HIFK:n kannattajana tunnetun Samu Haberin johtama Sunrise Avenue soitti uransa viimeisen keikan Suomessa? Ei HIFK:n kotiareenassa Helsingin Jäähallissa, vaan Olympiastadionilla.

Missä tohmajärveläislähtöinen laulajalegenda Katri Helena huipensi uransa viime kesänä? Ei Tohmajärvellä Katri Helenan tie -nimisellä tiellä sijaitsevalla Nymanin urheilukentällä, vaan Helsingin Olympiastadionilla.

Vuonna 2025 stadionilla järjestettiin yhteensä viisi konserttia: kahtena iltana Ultra Bra ja yhtenä iltana Iron Maiden, Katri Helena sekä Robbie Williams. Samana kesänä yhdysvaltalaisyhtye Guns n’ Roses esiintyi Tampereella ja australialaisjätti AC/DC ei saapunut Suomeen lainkaan, vaan kiertue pysähtyi Tallinnassa.

Tapahtuma-alalla työskentelevien ihmisten kanssa keskustellessa on noussut esiin, että Olympiastadionilla konserttien järjestäminen on tuotannon, esimerkiksi infran osalta niin kallista, että järjestävä taho pääsee yhdestä loppuunmyydystä konsertista hädin tuskin omilleen.

Lisäksi puhutaan, että stadionin suunnalla musiikkitapahtumien järjestämistä ei ole tehty helpoksi ja urheilutapahtumat menevät marssijärjestyksessä aina musiikkitapahtumien edelle.

Koska asia on vaivannut, esitin sähköpostitse muutamia kysymyksiä aiheesta Olympiastadionin johdolle. Saamani vastauksen mukaan vuosien 2026–2028 konserttien suunnittelu on parhaillaan työn alla ja tapahtumien järjestäjät tiedottavat tulevista esiintymisistä, kun julkistusten aika on.

Johto toteaa vastauksessaan myös, että stadionin remontin jälkeen, vuosina 2022–2025, Olympiastadionilla on järjestetty yhteensä 25 konserttia. Ennen remonttia vuosina 1970–2015 stadionilla järjestettiin kaikkiaan 36 konserttia. Uudistetulla stadionilla on siis ollut Olympiastadionin ennätysmäärä konsertteja.

Olympiastadionin varausjärjestelmä kohtelee stadionin johdon vastauksen mukaan kaikkia tapahtumajärjestäjiä tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko kyse musiikki- vai urheilutapahtumasta.

Tuotantokustannusten kasvun kohdalla stadionin johto nostaa esiin yleisen kustannustason nousun ja huomauttaa stadionin hallintaan liittyvien kustannusten kohdalla tehdyn vain pieniä korotuksia.

Olympiastadionin johdon tavoite on kehittää toimintaa yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa konserttien järjestämisen kustannusten pysymiseksi mahdollisimman kohtuullisina.

Nyt on kiire

Kyllä – tämä kaikki pitää varmasti paikkansa. Mutta jos niitä suurkonsertteja on tulevalle kesälle luvassa, niiden julkistuksen kanssa alkaa olla jo kiire. Yleensä jättikonsertit julkistetaan vähintään vuotta ennen tapahtumaa.

Vertailun vuoksi: viime syksynä menneen kesäkauden viimeinen Olympiastadionin jättikonsertti (Robbie Williams) julkistettiin marraskuun puolivälissä.

Kuten todettua: se, että Eppu Normaali ei huipenna 50-vuotista uraansa Suomen ykköskonserttipaikassa, tuntuu oudolta ja väärältä.

Ei niiden kaikkien Olympiastadioniin kaadettujen remonttimiljoonien toivoisi menneen urheilu- ja konserttirakennukseen, joka on kesäkautena konserttien osalta tyhjillään.