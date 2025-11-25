



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Jukka Haapalainen sai asiatonta "fanipostia" – "Miten joku kehtaa kirjoittaa tuollaista?" 7:29 Jukka Haapalainen kommentoi MTV Uutisille kannanottoaan kilpailijoiden saamaan vihapuheeseen liittyen. Julkaistu 25.11.2025 17:31 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi TTK-tuomari Jukka Haapalainen sai erikoista "fanipostia". Tanssii Tähtien Kanssa -tuomari Jukka Haapalainen kertoo Instagramissa saaneensa käsinkirjoitetun kirjeen katsojalta. Kirjeessä ihmetellään sitä, kuinka Haapalainen kehtaa "kiimaisena" nostella jalkaansa Helena Ahti-Hallbergin takana mainoksessa. Kyseessä on lyhyt videoklippi, joka pyörii MTV3-kanavalla esimerkiksi eri ohjelmien välissä. – Häpeä, olet ukkomies. Mitähän vaimosi ajattelee, kun ukko nostelee jalkaansa kiimassa naimisissa olevan daamin takana. Mene nurkkaan häpeämään, kirjeessä kehotetaan. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. Jukka Haapalainen on itse kirjoittanut kuvan yhteyteen saatesanat: "Fanipostia on aina kiva saada!"





Kirje on saanut kommentointia osakseen. Monet ovat pöyristyneitä kirjeen sisällöstä.

– Niin absurdia, että kulmakarvat nousi hiusrajaan ja nauruhymy korviin saakka, Emma Kimiläinen kirjoittaa.

– Nyt kaikki nurkkaan häpeämään! Anna Puu kirjoittaa sarkastisesti.

– Ei hyvänen jestas, miten joku kehtaa kirjoittaa tuollaisia? eräs komppaa.

Jukka Haapalainen otti kauden aikana kantaa kilpailijoiden saamaan ja kokemaan vihapuheeseen. Hän piti aiheesta puheenvuoron suorassa lähetyksessä.

– Olen surullisena huomannut, että oppilaat ovat saaneet osakseen aika tylyäkin kommentteja julkisuudessa. Vihapuhe on ylipäätään yleisesti lisääntynyt tässä maailmassa ja ajassa, jossa eletään ja toivoisinkin, että varsinkaan näin ihanan ja positiivisen ohjelman tiimoilla sitä ei olisi, vaan ihmiset voisivat olla positiivia, rakkaudellisia ja ystävällisiä toisilleen, hän sanoi.

Haapalainen kertoi MTV Uutisille, miksi päätti avata suunsa asian tiimoilta.

– Minä puolustan omiani. Puolustan tietysti ihmisyyttä ja ihmisiä kaikin tavoin. Sitä (ilkeää kommentointia) ei pitäisi tapahtua missään eikä koskaan, hän sanoi.

Haapalainen totesi, että kaikkien ihmisten tulisi osata kontrolloida sitä, millaisia viestejä he esimerkiksi netin keskustelupalstoille kirjoittavat.

– Me emme saa kiusata. Me emme saa olla ilkeitä. Meidän täytyy olla hyväksyviä, hän sanoi.

– Korostan sitä, että nämä ihmiset ovat kaikki todella rohkeita ja lähtevät eri lähtökohdista ja täysin vailla valmistautumista tällaiseen ohjelmaan. Joo, arvosteltaviksi, mutta meille on annettu se työ, että meidän täytyy arvostella. Oman tonttimme tehdäksemme meidän täytyy laittaa tanssijoita johonkin järjestykseen ja meillä täytyy olla hyvin perustellut mielipiteet siitä, miksi sanomme ja mitä sanomme, mutta se ei ole huutelua tai ilkeyttä, hän jatkoi.

Tanssii Tähtien Kanssa -jaksot löydät MTV Katsomosta!