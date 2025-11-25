TTK-tuomari Jukka Haapalainen sai erikoista "fanipostia".
Tanssii Tähtien Kanssa -tuomari Jukka Haapalainen kertoo Instagramissa saaneensa käsinkirjoitetun kirjeen katsojalta. Kirjeessä ihmetellään sitä, kuinka Haapalainen kehtaa "kiimaisena" nostella jalkaansa Helena Ahti-Hallbergin takana mainoksessa. Kyseessä on lyhyt videoklippi, joka pyörii MTV3-kanavalla esimerkiksi eri ohjelmien välissä.
– Häpeä, olet ukkomies. Mitähän vaimosi ajattelee, kun ukko nostelee jalkaansa kiimassa naimisissa olevan daamin takana. Mene nurkkaan häpeämään, kirjeessä kehotetaan.
Jukka Haapalainen on itse kirjoittanut kuvan yhteyteen saatesanat: "Fanipostia on aina kiva saada!"