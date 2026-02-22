Deittailu- ja itsevarmuusvalmentaja Miiska Van Renterghem nähdään keväällä MTV:n The Summit Suomi -ohjelmassa.

Miesten deittailuvalmentajana tunnettu Miiska Van Renterghem nousi vuoden alussa otsikoissa Ylen Perjantai-dokkarin Nössö ei oo mies myötä.

Dokumentissa hän kertoo, kuinka hän löysi maskuliinisuutensa. Hänen vahvat mielipiteensä ovat aiheuttaneet kummastusta ja vastarintaa erityisesti naisissa.

The Summit Suomi -ohjelmasta nähdään toinen kausi.Lars Johnson

Lisää vettä myllyyn toi Van Renterghemin kommentti, joka liittyi raiskaukseen. Ilta-Sanomat kertoi tammikuussa, että miehen puheet raiskauksesta kohauttivat somessa.

Van Renterghem oli keskustellut Tabucäst-nimisen podcastin pitäjän Alona Kuusiston kanssa Youtube-videollaan siitä, miksi naisilla on raiskausfantasioita. Video on julkaistu seitsemän kuukautta sitten.

– Henkilötasolla se (raiskaus) on äärimmäisen kauhea asia mikä tapahtuu, mutta geenitasolla ei oo, Van Renterghem sanoo Youtube-videollaan.

– Sun geenien kannalta, jos mietitään, et sut raiskataan luonnossa, niin todennäköisesti se meinaa, että saat parhaat geenit, koska kaikista voimakkain, dominoivin mies vaan otti sut ja siitti sut, hän sanoo videolla.

Van Renterghem kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että videolla hän spekuloi, miksi naisilla voisi olla fantasioita raiskaamisesta tai dominoivasta miehestä.

– Tarkoitin kommentillani, että tämä voisi olla yksi teoria. Esimerkiksi viikingit, eli vahvat dominoivat miehet valloittivat maailmaa ja raiskasivat naisia. Spekuloin vodissa, että voisiko nämä naisten fantasiat johtua geenitasolla tästä.

– Vaikka raiskaus on henkilötasolla kamala asia, niin tällaista on tapahtunut historiassa. Viikingit tappoivat kylän miehet, ja vahvimpina miehinä raiskasivat heidän vaimonsa. Tämä on hurja ajatus, mutta halusin vain spekuloida tätä teoriaa, hän kertoo.

Hän painottaa, että todellisuudessa hän ajattelee asiasta täysin päinvastoin.

– Raiskauksia tekevät mielestäni vain kaikkein haavoittuneimmat, turvattomimmat ja säälittävimmät miehet, jotka eivät kykene terveeseen vuorovaikutukseen tai seksuaalisuuteen. En näe heissä mitään voimaa tai ihailtavaa.

Van Renterghem ei kuitenkaan koe sanoneensa vodcastissa mitään väärää. Hänen mielestään hänen kommenttinsa irrotettiin vodcastin kontekstista.

– En aio pyytää anteeksi kommenttiani, koska en koe sanoneeni mitään tyhmää tai väärää. Kommenttini vain otettiin pois kontekstista.

– Selvyyden vuoksi sanon, että en hyväksy enkä ihannoi väkivaltaa tai seksuaaliväkivaltaa missään muodossa. Arvoihini kuuluvat avoin, vastuullinen ja rehellinen keskustelu myös vaikeista asioista, koska vain sillä tavalla voimme ymmärtää ihmismieltä ja ihmisten käyttäytymistä.

Tuotantoyhtiö Banijay Finland Oy:n mukaan he olivat tietoisia Van Renterghem taustoista ennen kuin he valitsivat hänet mukaan The Summit Suomi -ohjelman toiselle kaudelle.

– Casting-prosessien aikana perehdytään hakijoiden taustoihin siinä laajuudessa kuin se on mahdollista, ja haastatteluissa kartoitetaan myös heidän näkemyksiään, tuotantoyhtiöstä kerrotaan MTV Uutisille.

– Yksittäisiin osallistujiin liittyviin asioihin sen tarkemmin menemättä voidaan todeta, että kyseinen henkilö on osallistunut vodcastissa käytyyn keskusteluun ja spekulointiin, mutta on myös tuonut selkeästi esiin sen, ettei hyväksy väkivaltaa missään muodossa.