Töllötuomarit pohtivat uusimmassa jaksossaan, millaisen jäljen Jimmy Kimmel -kohu jätti sananvapauteen.

Yhdysvaltalaisen juontajan Jimmy Kimmelin keskusteluohjelma Jimmy Kimmel live palasi tv-ruutuihin varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Ohjelma oli hetken aikaa hyllytettynä sen jälkeen, kun poliittisesta satiiristaan tunnettu koomikko Kimmel kommentoi Charlie Kirkin murhaa.

Kimmelin puheet aiheuttivat paheksuntaa konservatiivivaikuttajissa, samalla kun hallituksen painostus tv-kanavaa kohtaan aiheutti kiivasta keskustelua sananvapaudesta Yhdysvalloissa. Demokraattipoliitikot pitävät tapausta hallinnon painostuksena ja vaarallisena esimerkkinä sananvapauden rajoittamisesta.

Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Katri Utula pohtivat uusimmassa jaksossaan, että vaikka ohjelma sai palata ruutuihin, jäi koko kohusta erittäin ikävä jälkimaku.

– Tämä tapaus on järkyttänyt minua. Tässä on kyse sananvapaudesta, ja samalla se kertoo paljon tästä ajasta. Sinut voidaan siirtää sivuun pienenkin "väärän" kommentin vuoksi, Utula sanoo.

Töllötuomarit pohtivat, että kohulla voi pahimmillaan olla hyvinkin pitkäkantoiset vaikutukset sananvapauteen.

– Uskaltaako kukaan enää sanoa mitään? Alkaako tämä mennä siihen, että näistä keskusteluohjelmista tulee todella kuivia, kun kukaan ei enää uskalla kritisoida ketään? Kun koko pointti näissä talk show -ohjelmissa on ollut nimenomaan se, että talk show -isännät kritisoivat vallanpitajiä. Nyt tulevaisuudessa onkin mielenkiintoista nähdä, miten tämä kohu tulee vaikuttamaan esimerkiksi Jimmy Kimmelin käyttäytymiseen, Utula pohtii.

Kimmelin paluu saikin heti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suorastaan raivon partaalle.

– En voi uskoa, että valeuutiskanava ABC antoi Jimmy Kimmelille ohjelmansa takaisin, Trump kirjoittaa Truth Social -viestipalvelussa juuri ennen Kimmelin ohjelman alkua.

– Valkoiselle talolle kerrottiin, että ohjelma peruttiin, Trump jatkaa kirjoitustaan.

Trump esittää myös kirjoituksessaan uhkauksen televisiokanavaa kohtaan. Hän kirjoittaa aikovansa "testata" ABC:ta.

– Viimeksi kun lähdin heidän peräänsä , he antoivat minulle 16 miljoonaa dollaria. Tämä kuulostaa vieläkin tuottoisammalta. Trump kirjoittaa.

Aikaisemmin Trump iloitsi hyllyttämisratkaisusta Truth Social -viestipalvelussa. Hän osoitti onnittelunsa ABC:lle ratkaisusta ja kirjoitti, että "Kimmelillä ei ole lainkaan lahjoja."

