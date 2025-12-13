



Aasialaistaustainen PS-nuorten puheenjohtaja tyrmää puoluetoveriensa kuvat: "Joskus on hyvä olla vain hiljaa" Perussuomalaisten Juho Eerola ja Lauri Laitinen. Juho Eerolan kuva: Lehtikuva, Lauri Laitisen kuva: MTV Julkaistu 13.12.2025 16:13 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, puoliksi aasialainen Lauri Laitinen ei ymmärrä puoluetovereidensa somessa julkaisemia silmienvenyttelykuvia. Muutamat perussuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet kuvia silmien venyttelystä reaktiona Miss Suomi -tittelinsä menettäneen Sarah Dzafcen tapaukseen. Dzafce joutui luopumaan tittelistään ja kruunustaan rasismikohun saattelemana. Kohu alkoi, kun Dzafcesta alkoi joulukuun alussa levitä kuva, jossa hän tekee rasistiseksi mielletyn eleen: Dzafce venyttää silmiään. Kuvan päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs". Eduskunnan entinen varapuhemies, nykyinen lakiasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja Juho Eerola (ps.) sekä kansanedustaja Kaisa Garedew (ps.) julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvat, joissa he venyttävät silmiään missikruununsa menettäneen Dzafcen tavoin. Myös europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen (ps.) otti kantaa Dzafcen kohteluun X:ssä julkaisemassaan videopostauksessa demonstroimalla Dzafcen elettä. Lue myös: Perussuomalaisilta silmienvenytyskuvien ryöppy – eduskunnassa tyrmistys: "Lapsellista ja asiatonta" Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ilmaisi tukensa Eerolan kuvajulkaisulle.





Puolueen puheenjohtaja ja Petteri Orpon (kok.) hallituksen valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi kohua perjantai-iltana Brysselissä.

Purra totesi monien perussuomalaisten kokevan empatiaa ja toimivan inhimillisesti "halutessaan puolustaa tällaisia henkilöitä, jotka joutuvat monesti kohtuuttoman, armottoman höykytyksen kohteeksi".

– Varmasti yksi asia on se, että he haluavat puolustaa tämän kohun keskelle joutunutta henkilöä, eli tässä tapauksessa Miss Suomea, joka joutui eroamaan tämän Instagram-päivityksen takia siitä huolimatta, että hän oli pyytänyt anteeksi ja todennut, ettei hänellä ole minkäänlaista rasismiin liittyvää kannatuspohjaa, Purra sanoi.

2:12 Katso video: Riikka Purra kommentoi perussuomalaisten silmienvenytyskuvia.

"Silmienvenyttelykohua" on tarkoitus käsitellä hallituspuolueiden ryhmänjohtajien säännöllisessä kokouksessa tiistaina. Juho Eerola pyysi perjantaina MTV Uutisten haastattelussa anteeksi aasialaistaustaisilta ihmisiltä.

– Haluan kaikilta aasialaistaustaisilta ihmisiltä pyytää anteeksi, että ei ollut mikään tarkoitus heitä tällä kuvalla pilkata vaan lähinnä missiorganisaation toimintaan ottaa kantaa.

"Tätä silmien venyttelyyn lähtemistä pidän täysin harkitsemattomana asiana"

MTV Uutiset kysyi aiheesta kommenttia Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Lauri Laitiselta, joka kommentoi kohua sähköpostitse.

– Missiorganisaatiota voi toki kritisoida siitä, että ovat taipuneet kiinalaisten painostuksesta, mutta he tekevät omat ratkaisunsa, Laitinen kirjoittaa vastauksessaan.

– En ole kuitenkaan nähnyt tätä asiaa poliittisesti relevantiksi, joten en ole tähän asti ottanut siihen julkisesti kantaa – en ota itseeni toisten ihmisten hölmöstä ja lapsellisesta käytöksestä, jota en kyllä myöskään koe kohdistuvan itseeni.

Etelä-Karjalan Lappeenrannassa asuva Lauri Laitinen, 22, on puoliksi aasialainen: hänen äitinsä on filippiiniläinen ja isä suomalainen.

– Tähän silmien venyttelyyn lähtemistä pidän täysin harkitsemattomana asiana, jolla ei oikeastaan voiteta yhtään mitään, mutta tehdään kyllä omille hallaa, Laitinen vastaa.

– Kantapään kautta oppineena hyvä ohjenuora itsellenikin vuosien varrella on ollut se, että jos asiaan kantaa ottamisesta ei ole mitään hyötyä tai lähinnä haittaa, niin joskus on hyvä olla vain hiljaa. Pätee mielestäni aika hyvin politiikkaan ja ylipäätään elämään.

Orpon hallituksen rasismikohukierre jatkuu

Petteri Orpon johtama Suomen nykyinen hallitus on edennyt rasismikohusta toiseen. Hallitustaipaleen alkuvaiheissa kesällä 2023 tuore elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) erosi tehtävästään äärioikeistokohun vuoksi ja sisäministeri Mari Rantasen (ps.) väestönvaihtoviittaukset nousivat otsikoihin.

Samana kesänä nousivat esiin perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran nimimerkki "riikan" vuosien takaiset kirjoitukset puolueen entisen puheenjohtajan, eduskunnan puhemies Jussi Halla-Ahon Scripta-blogin vieraskirjassa.

Purran kieltäydyttyä ensin pyytämästä anteeksi kirjoituksiaan pääministeri Orpo korosti hallituspuolueiden olevan "sitoutuneita tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä" ja ministereiden sekä hallituspuolueiden pitää toimia näiden periaatteiden mukaisesti.

Orpon oltua yhteydessä Purraan, hän pyysi lopulta anteeksi "typeriä" somekommenttejaan.

Ensimmäisen kesänsä päätteeksi Orpon hallitus teki eduskunnalle rasisminvastaisen tiedonannon, jossa kirjattiin toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi.

Elokuussa 2024 hallitus julkisti rasismin vastaisen Me puhumme teoin -kampanjan yhdessä eri yritysten ja järjestöjen kanssa. Perussuomalaiset tosin ilmoitti, ettei se puolueena osallistu kampanjaan, vaikka sen hallituksessa olevat jäsenet osallistuvat.

Syyskuussa 2024 Orpon hallitus julkisti 62 kohtaa sisältävän, yhteiskunnallisen ilmapiirin parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kesäkuussa 2025 hallituksen ministereille pidettiin noin tunnin mittainen rasismikoulutus.

Tänä syksynä hallituksen rasismikierre jatkui, kun perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja puhui Ylen A-studiossa maahanmuuttajia heikkolaatuisiksi tulokkaiksi ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.

Suojelupoliisi ja sisäministeriö ovat yhdistäneet väestönvaihto-termin äärioikeistolaiseen salaliittoteoriaan.

Orpo sanoi Keskisarjan tv-vierailun jälkeen, että asiaa käsitellään hallituspuolueiden kesken ja ettei hän voi hyväksyä Keskisarjan kommentteja.

Keskisarja puolestaan kuvaili Helsingin Sanomille Orpon kommentteja "tekoälyn tuottamaksi jargoniksi, jonka hän olisi itse osannut kirjoittaa puolessa minuutissa".

Orpon hallituksen alkuvaiheiden rasismikohuista uutisoitiin myös Suomen rajojen ulkopuolella, muun muassa Saksassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa.

Miss Suomeksi kruunatun ja sittemmin kruununsa menettäneen Sarah Dzafcen tapaus anteeksipyyntöineen on noteerattu myös maailmalla. Aiheesta ovat uutisoineet muun muassa South China Morning Post sekä yhdysvaltalainen viihdemedia People.