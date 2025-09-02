Tiesitkö? Mira Luoti on ammatiltaan myös rautakauppias

Julkaistu 02.09.2025 12:02
Aino Haili

Mira Luoti jakaa uusia puolia itsestään Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.

Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi lähti liikkeelle sunnuntaina 31. elokuuta esitetyllä esittelyjaksolla, jossa tutustuttiin tarkemmin tähtioppilaisiin ja kurkistetaan heidän ensimmäisiin tanssiharjoituksiinsa. 

Jaksossa kukin tähtioppilas avasi itseään hieman enemmän. Tähtiopettaja Anssi Heikkilän tähtioppilas, muusikko Mira Luoti kertoo jaksossa jotain, mitä moni ei hänestä ehkä tiedä: hän on artistiuransa lisäksi myös rautakauppias. 

– Mökkitie-jengin kanssa pelastettiin semmoinen tärkeä rautakauppa konkurssilta tuossa jokin aika sitten, Luoti kertoo jaksossa. 

– En tiennyt ennen, että minusta tulee isona rautakaupan omistaja, mutta tässä sitä ollaan, Luoti nauraa. 

Rautakaupan lisäksi Luodin on pitänyt kiireisenä hänen soolouransa artistina sekä PMMP-yhtyeen riveissä toimiminen. 

– Olen urallani saavuttanut oikeastaan kaiken mitä voi. Ne ovat minulla täällä (sydämessä) ja silti jatkan yhtä intohimolla. Aina voi kehittää, mutta en elä tätä elämää, että saavuttaisin jotain, vaan elän tätä silleen tosi hetkessä. Unelmoin ja koko ajan koitan jotain kehitellä. 

TTK-ohjelmaan lähtemistä Luoti ei kertomansa mukaan kauaa miettinyt. 

– Olen niin innoissani, että odotan kaikkea. 

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

