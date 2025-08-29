Paula Vesala avaa tuntojaan: "Ongelma ei ole hän, joka kertoo kokemastaan"

Paula Vesala ottaa kantaan PMMP-dokumentista syntyneeseen kohuunMTV OY / Atte Mäläskä
Julkaistu 29.08.2025 15:48
PMMP-yhtyeen dokumentti julkaistaan 6. syyskuuta.

Paula Vesala kirjoittaa pitkän tekstin Instagram-tilillään liittyen Ylen 6. syyskuuta julkaistavaan PMMP-dokumenttiin ja siitä seuranneeseen kohuun, joka kohdistuu yhtyeen toiseen solistiin Mira Luotiin.

Vesala kirjoittaa, että dokumentti näyttää hyvin rehellisesti sen, minkälaista oli nousta artistikentälle 2000-luvulla ja muun muassa sen, minkälaista oli olla nainen, muusikko ja taiteilija 2000-luvun asenneilmapiirissä.

Lue myös: Nyt puhuu Mira Luoti: "Kipuani on vähätelty ja motiivejani puhua näistä aiheista on kyseenalaistettu"

– Dokumentti ei ole mainos ihmisestä. Jos kohde ei ole rehellinen tai päästä ketään peremmälle, kyseessä on valhe tai ainakin lattea teos.

Vesalan mukaan dokumentissa kerrotaan rehellisesti viisihenkisen yhtyeen kokemuksista ja todetaan se, mitä elämä on ollut milläkin hetkellä.

– Kun Miran kertomaa on nyt riepoteltu monelta kantilta, sanon tämän: Mira ei ole tehnyt mitään väärää. Hän ei ole nyt se, jonka toimintaa pitää kyseenalaistaa, vaan joku muu on toiminut väärin. Kaikki kuonan kirjoittajat, uhrien syyllistäjät ja haukkujat, vastuunpakoilijat, te, jotka teon olette tehneet: te olette osa laajempaa ongelmaa.

Ongelma ei ole hän, joka kertoo kokemastaan., Vesala päättää kirjoituksensa.

Lue myös: Yle: Mira Luoti joutui seksuaalisen väkivallan uhriksi tv-ohjelman kuvauksissa – maksettiin hiljaiseksi

