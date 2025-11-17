



Yhdysvaltalaiselta biohakkerilta outo neuvo saunojille – "Suomalaisellehan se olisi ihan älytön ajatus" 5:19 Kalliolaisessa saunassa ihmeteltiin amerikkalaisen biohakkerin väitteitä saunasta. Julkaistu 6 minuuttia sitten Inka Korhonen inka.korhonen@mtv.fi Sanna Pietiläinen sanna.pietilainen@mtv.fi Saunabuumi roihuaa maailmalla ja saunan terveysvaikutuksista leviää sekä faktoja että omalaatuisia uskomuksia. Yhdysvaltalainen biohakkeri ja miljonääri Bryan Johnson testasi omalla pihallaan suomalaisen saunan terveysvaikutuksia 90 päivää. Hän otti itsestään laboratoriokokeet sekä ennen että jälkeen saunatestin. Johnsonin mukaan tulokset osoittivat kiistatta muun muassa, että hänen elimistöstään oli poistunut ympäristömyrkkyjä ja hänen verenpaineensa oli laskenut. Suomalaisen korvaan Johnsonin kommenteista särähti ohje, ettei kiukaalle saisi heittää ollenkaan vettä, koska se saattaa päästää ilmaan myrkkyä. Biohakkeri Teemu Arina suhtautuu väitteisiin suurella varauksella. – Suomalaisellehan se olisi ihan älytön ajatus.





Biohakkeri Teemu Arina ei suoraan allekirjoita Bryan Johnsonin väitteitä.

– Hän [Johnson] pelkää raskasmetalleja, että [saunassa] höyrystyy raskasmetalleja. En tiedä, tarkoittaako hän vettä vai kiviä. Pidän sitä aika epätodennäköisenä. Voihan sitä suodattaa veden.

Jos haluaa saunasta kaiken irti, voi Arinan mukaan nostaa ilman kosteutta. Silloin elimistö joutuu tekemään enemmän töitä lämmönsäätelyn suhteen.

– Hikoilun kauttahan poistetaan käytännössä lämpöä elimistöstä. Jos ilman kosteus on korkea, niin saunan lämpötila voi olla alempi. Sitä kautta sinun core-lämpötilasi, mikä on hänen [ohnsonin] tavoitteensa, nousee myös tasaisemmin ja nopeammin, Arina kertoo.

Jääpussi jalkoväliin miehille?

Miehiä Bryan Johnson kehottaa laittamaan saunoessa jääpussin jalkoväliinsä, koska kuumuus voi vaikuttaa siittiöiden tuotantoon. Myös tämä kommentti aiheutti Arinan haastattelupaikkana toimineessa Kallion yleisessä saunassa hörähdyksen saunojien keskuudessa. Arinan mukaan asia ei ole ihan yksinkertainen.

– Kyllähän ne killuttimet ovat kehon ulkopuolella ihan syystä, että lämpötila olisi muutaman asteen alempana. On tutkimuksia, joiden mukaan jatkuva lämpöaltistus haittaa lisääntymiskykyä, Arina myöntää.

– Jos on kuitenkin sellaisessa tilanteessa, ettei halua enää lisääntyä, eturauhasen kannalta mikroverenkierto nivusen alueella olisi erittäin tervetullutta, eli ehkä riippuu pikkuisen iästä ja siitä, mikä on se tavoite elämässä siinä vaiheessa.

Kuinka kauan ennen nukkumaanmenoa kannattaa saunoa? Voiko saunoa liikaa? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

