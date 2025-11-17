Saunabuumi roihuaa maailmalla ja saunan terveysvaikutuksista leviää sekä faktoja että omalaatuisia uskomuksia.
Yhdysvaltalainen biohakkeri ja miljonääri Bryan Johnson testasi omalla pihallaan suomalaisen saunan terveysvaikutuksia 90 päivää. Hän otti itsestään laboratoriokokeet sekä ennen että jälkeen saunatestin.
Johnsonin mukaan tulokset osoittivat kiistatta muun muassa, että hänen elimistöstään oli poistunut ympäristömyrkkyjä ja hänen verenpaineensa oli laskenut.
Suomalaisen korvaan Johnsonin kommenteista särähti ohje, ettei kiukaalle saisi heittää ollenkaan vettä, koska se saattaa päästää ilmaan myrkkyä. Biohakkeri Teemu Arina suhtautuu väitteisiin suurella varauksella.
– Suomalaisellehan se olisi ihan älytön ajatus.