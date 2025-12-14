Kolme pointtia putsaukseen

Pihistä: Vesi

Sauna kaipaa perusteellisempaa puhdistusta kerran pari vuodessa. Sen useammin suurpesua ei tarvitse tehdä, jos vain käyttää laudeliinaa ja peseytyy ennen löylyjä.

Sauna pitää pestä aina kylmänä. Pesuveden tulisi olla lämmintä ja huuhteluveden kylmää.

Sanko on hyvä apuväline lauteiden pesussa, sillä koko saunaa ei pesun yhteydessä saisi kastella läpimäräksi suihkulla tai letkulla: ajan myötä suihkuttelu tuhoaa seinien puupaneelit.

Pahinta on, jos saunaan suihkutetaan vettä jokaisen saunomiskerran yhteydessä kosteampien löylyjen toivossa.

Painepesurin käyttö rikkoo lauteet ja on ehdottomasti kielletty.

Panosta: Pesuaine

Saunan pesemiseen soveltuvat saunanpesuaineet ja monet yleispuhdistusaineet, mutta eivät kuitenkaan kaikki.

Klooripitoisia pesuaineita ei saunassa tule käyttää, sillä kloori saattaa vapautua ilmaan myöhemmin saunoessa.

Lauteita voi hioa kevyesti, jos tahrat ovat pinttyneet tai lauteiden pinta on muuttunut karheaksi. Hionnan jälkeen lauteet tulee suojata esimerkiksi parafiiniöljyllä tai muulla laudesuoja-aineella.

Tuhlaile: Ilma

Saunan hyvässä hoidossa avainasemassa on tuulettaminen. Tuuletus suojaa lauteita lahoamiselta.

Pesun jälkeen saunaa kannattaa lämmittää hetki ja tuulettaa se sen jälkeen huolellisesti.

Lähde: K-Rauta