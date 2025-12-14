Asiantuntija neuvoo "pihistämään, panostamaan ja tuhlailemaan" oikeissa paikoissa joulusaunaa pestessä.
Joulusiivous ulottuu monissa suomalaiskodeissa myös saunatiloihin.
Asia käy ilmi esimerkiksi siitä, että kiuaskivien ja saunanpesuaineiden myynti kasvaa K-Raudan tiedotteen mukaan joulukuussa.
Niin rasittavaa kuin ajatus myös saunan pesemisestä joulukiireiden keskellä ehkä onkin, raikas tuoksu ja tieto puhtaista lauteista ja pinnoista jouluna ilahduttaa varmasti.
Älä lämmitä ennen pesua
Yksi pääperiaate saunaa pestessä on se, että sen on oltava kylmä, jotta pesuaineet eivät kuivu pinnoille liian nopeasti, muistutetaan Marttojen nettisivuilla.