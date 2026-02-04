Lämpökameroita käytetään muun muassa kylmän, lämmön tai vedon löytämiseksi rakennuksista, mutta ne paljastavat myös, mikä ei pidä lämpöä suomalaisten talvipukeutumisessa. Katso infrapunakameralla kuvatut videot yltä!

Kovat pakkaset voivat jatkua pitkälle helmikuuhun. Pukeutumisen rooli siis korostuu nyt entisestään.

MTV Uutiset hankki käsiinsä lämpökameran, jonka avulla toimittaja kävi kuvaamassa vantaalaisia.

Suurin osa lämpösäteilystä on infrapunasäteilyä ja sen "vuotamisen" ihmisen kehosta vaatteiden läpi voi tallentaa lämpökameralla.

– Minulla on housut, sukat, kengät, paita ja takki, Tikkurilassa perheensä kanssa ulkoileva Rasmus Hotti kertoo.

– Hanskatkin olisi, mutta ne hävisivät uutenavuotena. Ei ole tullut uusia hankittua, kädet menee hyvin taskussa, Hotti jatkaa naurahtaen.

Sara Skogster on pukenut collegehousujensa alle lämpölegginsit, mutta lämpökamera paljastaa karun totuuden.

– Ulkohousut olisi varmaan ihan fiksua pukea, Skogster pohtii.

Vaikea varautua

Yhdysvaltalainen Philip Small ei ole pukenut collegehousujensa alle mitään, kuten tilanteen hyvin paljastavasta lämpökameravideosta voi nähdä.