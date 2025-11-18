Saunomisella voi olla myönteisiä terveysvaikutuksia.

Biohakkeri Teemu Arina kuvailee saunaa positiiviseksi stressoriksi, jossa kannattaa viipyä sen verran, että syke ja core-lämpötila nousee.

– Sillä on samanlaisia vaikutuksia kuin kevyellä urheilulla. Jos et urheile ollenkaan, niin se, että käyt säännöllisesti saunassa, niin se käytännössä linkittyy samoihin mekanismeihin, mihin säännöllinen liikunta, Arina kertoi Viiden jälkeen -lähetyksessä viime viikolla.

Biohakkerina Arina pyrkii optimoimaan terveyttään mittaamalla kehonsa toimintoja erilaisia teknologioita hyödyntäen. Saunomisen vaikutuksia hän on tarkkaillut esimerkiksi suomalaisilla sormusteknologioilla.

Arina kertoo, että liian pitkä ja runsas saunominen ei kannata.

– Se voi lisätä tulehdustekijöitä ja olla liian stressaavaa hermostolle ja elimistölle, Arina sanoo.