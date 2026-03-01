Riiko Sakkinen kieltäytyi aluksi kutsusta Farmi Suomi -ohjelmaan. Lopulta hän lähti kuitenkin mukaan ajatuksenaan toteuttaa ohjelman kuvauksissa tutkimus.

Taiteilija Riiko Sakkinen nähdään kilpailijana Nelosella maaliskuussa alkavalla uudella Farmi Suomi -kaudella.

Sakkinen vastasi automaattisesti kieltävästi, kun häntä kysyttiin mukaan ohjelmaan. Hän ei ollut koskaan ajatellut, että voisi olla suurta yleisöä kiinnostava julkkis taidemaailman ulkopuolella.

– Taidemaailman näkökulmasta mitään tällaista ei saa tehdä. Tämmöistä hömppää ei vakava taiteilija voi tehdä, silloin menee kaikki uskottavuus, hän sanoi Farmin lehdistötilaisuudessa MTV Uutisille.

Pian taiteilija alkoi kuitenkin tarkastella asiaa toiselta kantilta. Hän pohti, että voisi tehdä ohjelmakokemuksesta ikään kuin oman taideteoksensa.

– Ihan samalla tavalla kun voin tehdä taidetta maalaamalla ja piirtämällä, niin miksi en voisi muuttaa tv-ohjelmaa omaksi teoksekseni? Se, mikä minua oikeasti kiinnostaa ei ole maalaaminen tai piirtäminen, vaan sisällöt: se, mitä näytän, kerron tai ehdotan katsojille, hän sanoi.

– Farmi Suomi on minun taideteokseni, hän linjasi.