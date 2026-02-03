Kovimmat pakkasasteet on koettu viime päivinä Etelä- Keski- ja Länsi-Suomessa. Katso ennuste tuleville päiville videolta!
Helmikuun puolella auringonpaiste nostaa kylmiä aamulämpötiloja, joille ei näy loppua, sanoo meteorologi Markus Mäntykannas.
– Kireimmät pakkaset on mitattu maan keskivaiheilla sekä lännessä.
30 pakkasasteen raja ylittyi esimerkiksi Virroilla viime yönä.
– Lauhinta on yöllä ollut Suomen pohjoisimmassa kolkassa Nuorgamissa. Siellä pakkanen lauhtui reiluun kolmeen asteeseen, Mäntykannas kertoo.
Tiistain aikana tuuli purevoittaa pakkasen vaikutusta noin viidellä asteella. Länsirannikon tuntumaan ajautuu pakkaslumisateita.
Korkeapaine takaa kylmät säät
Korkeapaine näyttäisi pitävän lauhemmat ilmat Suomen ulkopuolella rautaisella otteella viikonloppuun saakka ja sen yli.
Mäntykannas povaa reilun 20 pakkasasteen lukemia keskiviikkoaamuun.
– Kunnes aurinko sitten taas iltapäivällä lämmittää.
Torstaikaan ei tuo isompaa muutosta tilanteeseen. Osa Lapista saa vähän lunta, Mäntykannas jatkaa.