Uransa viime kauteen päättänyt norjalaistähti Therese Johaug esitti epäilyksiä Frida Karlssonin tasosta ennen olympialaisia. Yhdistelmäkilpailun ylivoimaisesti voittanut Karlsson täräytti tästä suoran kommentin.

Frida Karlsson osoitti olevansa loistavassa iskussa Milano-Cortinan talviolympialaisissa, kun hän hiihti ylivoimaiseen voittoon avauskilpailussa, 10+10 kilometrin yhdistelmäkisassa. Toiseksi tullut maannainen Ebba Andersson jäi Karlssonin kyydistä lopulta 51 sekuntia.

Kilpailun jälkeen esiin nostettiin ruotsalaismediassa tarkasti huomioitu Therese Johaugin aikaisempi kommentti, jossa norjalaistähti kyseenalaisti Karlssonin aseman suursuosikkina.

Johaug oli VG:n haastattelussa kritisoinut Karlssonia epätasaisuudesta ja huomautti tämän heikommista tuloksista olympialaisten alla.

– Hän on ollut minulle pettymys useassa kisassa tällä kaudella, Johaug sivalsi.

– Minusta hän ei ole mikään auringonvarma suosikki voittamaan useita olympiakultamitaleja.

Suvereenin kultahiihdon jälkeen Karlssonilta kysyttiin, mitä mieltä hän oli ollut Johaugin kritiikistä. Ruotsalaisen vastauksessa oli voittajalle suotavaa pöyhkeyttä.

Karlsson ei omien sanojensa mukaan kiinnittänyt Johaugin lausuntoihin mitään huomiota.

– Ei, heti kun kuulin hänen äänensä, lopetin kuuntelemisen, Karlsson sivalsi Aftonbladetin mukaan.

Kuudenneksi Kerttu Niskasen takana hiihtänyt Norjan Astrid Öyre Slind asettui hänkin puolustamaan Karlssonia ja vaikutti myös antavan pientä piikkiä maannaiselleen Johaugille.

– Minusta olisi typerää istua kotona ja väittää, että Frida ei ole parempi (kuin aiemmin). On selvää, että hän on maailmanluokkaa. Minä hiihdin Theresen kanssa viime vuonna, eikä taso ollut mielestäni kovempi silloin. Tämä taso on mielipuolisen kova, siitä olen varma, Öyre Slind sanaili VG:lle Aftonbladetin mukaan.

Karlssonia voi lauantain perusteella pitää selvänä ennakkosuosikkina myös niin kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan kisaan kuin maastohiihdon olympiakisat päättävään 50 kilometrin yhteislähtökisaan.