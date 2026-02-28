Suomen Jasmin Kähärä ja Jasmi Joensuu ovat päässeet pudotushiihtoihin Ruotsin Falunissa käytävissä maastohiihdon naisten maailmancupin sprinttikilpailuissa.

Kähärä oli karsinnan kuudenneksi ja Joensuu yhdeksänneksi nopein.



Ruotsin Linn Svahn oli vikkelin. Milano-Cortinan olympialaisten loppuvaiheessa sairastunut Svahn kepitti karsinnan kakkosen, Sveitsin Nadine Fähndrichin peräti 4,65 sekunnilla. Suomalaisista Hilla Niemelä (39:s) ja Tiia Olkkonen (46:s) karsiutuivat.

Miesten karsinnassa Joni Mäki oli 12:s ja Emil Liekari 16:s. Lauri Vuorinen oli vasta 41:s ja karsiutui. Myös Juuso Haaralan (49:s), Ike Melnitsin (52:s) ja Niilo Moilasen (58:s) kisat päättyivät karsintaan. Aika-ajojen ykkönen oli Norjan Johannes Hösflot Kläbo 2,58 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen Ranskan Lucas Chavanat'han. Mäki jäi Kläbon kärkiajasta 5,82 sekuntia.



Vapaalla hiihtotavalla käytävien kilpailujen pudotushiihdot alkavat kello 16.30.

Juttua päivitetty klo 14.57: Lisätty miesten kisan tulokset.