Johanna Matintalo oli Tour de Skin sprintissä viides, mutta hän pettyi ankarasti tulokseen. Hänellä oli välinehuolia alusta loppuun.



Matintalo voitti alkueränsä, mutta jäi Jasmi Joensuun voittamassa finaalissa vasta viides.

– Päivä oli ongelmia täynnä, Matintalo kertoi Ylelle itkuisin ilmein.



– Oli pitohaasteita jo aika-ajossa. Sitä koetettiin korjata erävaiheeseen, mutta jouduin silti nousuissa haarakäynnille.

Matintalo lähtee kiertueen viimeiseen kilpailuun neljänneltä sijalta.



Joni Mäki ylsi miesten sprintissä välieriin. Hän sijoittui erässään kolmanneksi ja karsiutui niukasti loppukilpailussa. Niilo Moilanen karsiutui alkuerissä, ja hänet kirjattiin lopulta eränsä viimeiseksi estämisen takia.



Tour de Ski päättyy sunnuntaina Alpe Cermisin loppunousuun vapaalla hiihtotavalla.



Milano-Cortinan olympialaiset järjestetään 6.–22. helmikuuta.