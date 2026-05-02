Iranin mukaan Lähi-idän sodan tulevaisuus on nyt Yhdysvaltojen käsissä.
Iranin varaulkoministerin mukaan Iran on valmistautunut sekä neuvotteluihin että sotaan, mutta valinnan tekeminen näiden välillä on nyt Yhdysvaltojen asia.
Iranin asevoimien edustaja sanoi aikaisemmin tänään pitävänsä todennäköisenä, että konflikti Yhdysvaltojen kanssa tulee jatkumaan. Ilmoitus tuli vain tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli kertonut, ettei Pakistanin tällä viikolla välittämä Iranin neuvotteluehdotus ole tyydyttävä.