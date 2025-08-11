Tällainen on Karkkilassa kotieläinten kimppuun käynyt koirarotu

Viime viikolla muiden eläinten kimppuun käynyt koirarotu on nimeltään ceskoslovensky vlciak eli tshekkoslovakiansusikoira. Kyseessä ei kuitenkaan ole koirasusi.

Uudellamaalla Karkkilassa vapaana kulkeneet sutta muistuttavat koirat ovat puhuttaneet viime aikoina.

STT:n haastattelemat rotukoira-asiantuntijat haluavat muistuttaa, että vika ei ole eläimessä tai rodussa. Haastateltavat eivät liity tapaukseen tai ota siihen kantaa, vaan kommentoivat aihetta yleisellä tasolla.

Rotu on nimeltään ceskoslovensky vlciak eli tshekkoslovakiansusikoira. Kyseessä ei ole koirasusi eli nykykoiran ja nykysuden hybiridi, vaan kansainvälisen koiranjalostusunionin hyväksymä koirarotu.

Rotu ei ole lähtökohtaisesti vaarallinen. Sen jalostuksessa on käytetty saksanpaimenkoiraa ja karpaattiensutta, kun rotuun haluttiin lisää voimaa, älyä ja kestävyyttä.

Sutta on lisätty sukulinjoihin viimeksi 1980-luvulla, eikä sitä enää lisätä, Suomen Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza vakuuttaa.

– Meillä on kaksi koirarotua, joihin on sadan vuoden sisään käytetty sutta: ceskoslovensky vlciak ja saarlooswolfhond, Onza selventää.

Vlciak on Suomessa harvinainen. Kasvattajia on vain muutama, ja koiria yhteensä noin 150. Varsinaissuomalaisella Katariina Cozmeilla on kaksi vlciakia. Cozmei on ammatiltaan ratsastusvalmentaja ja eläintenkouluttaja, eikä suosittelisi rotua aivan kelle tahansa.

– Näissä tulee mukana erilainen vastuu kuin pienessä sylikoirassa. Toivon, että tästä ei tule ikinä muotirotua. Tämä ei ole helppo ja vaivaton rotu, vaan enemmän elämäntapa, Cozmei kuvailee.

Armeijakäyttöön jalostettu

Kennelliito suosittelee koiran hankintaa harkitsevia aina perehtymään rotuihin ja siihen, mihin käyttötarkoitukseen koira on jalostettu. Omaa elämää tulee voida sopeuttaa koiran vaatimusten mukaiseksi.

– Ei hankita rotua sen vuoksi, että se on tietyn näköinen. Koiraa hankittaessa on otettava huomioon, pystyykö tarjoamaan sille yksilölle mielekästä ja sopivaa tekemistä, Onza sanoo.

Vlciak jalostettiin 1950-luvulla Tshekkoslovakian armeijan käyttöön palveluskoiraksi. Rodussa on rohkeutta ja toimintakykyä eli piirteitä, joita armeijakoira tarvitsee. Rodulla on palveluskoiraoikeudet, mutta Suomessa se on pääosin seurakoiran tehtävissä.

Katariina Cozmein mukaan koiran äly yhdistettynä fysiikkaan ja toimeliaisuuteen ovat ominaisuuksia, joiden takia koira vaatii tietynlaisen omistajan ja elinolosuhteet voidakseen hyvin.

Koirat viihtyvät pareittain ja isossa ulkotarhassa, mutta rotu vaatii myös ihmisen kanssa sosiaalistamista ja älyllistä puuhastelua, kuten kuonon käyttöä.

Vietit voivat olla pinnalla

Koirayksilöiden temperamenteissa on kaikkien rotujen sisällä vaihtelua. Cozmein yli kaksivuotias Ada on enemmän rotutyypillinen vlciak ja väistelevä vieraiden seurassa. 10 kuukautta vanha Viktor taas on kaikkien ystävä ja käy mielellään myös näyttelyissä.

Cozmei pitää myös hevosia, ja hän ei päästäisi koiria vapaana samaan aitaukseen. Vaikka eläimet ovat tottuneet toisiinsa, voisivat Cozmein mukaan yhteiset leikit muodostua turhan vaarallisiksi.

Nopeasti liikkeelle lähtevä eläin herättää koiran kuin koiran metsästysvietin. Alkukantaisilla roduilla vietit voivat olla enemmän pinnalla.

Tottelevaisuuteen on panostettava. Koira oppii nopeasti, mutta kouluttaminen vaatii ehkä totutusta poikkeavaa lähestymistapaa, sillä älykäs ja aktiivinen koira kyllästyy toistoihin.

– Nämä oppivat kaiken, joka on sekä hyvä että huono asia, Cozmei kertoo.

Poliisi tutkii eläinsuojelurikoksena

Karkkilassa kaksi sudelta näyttävää koiraa pääsi omistajaltaan vapaiksi ikävin seurauksin elokuun alussa. Karkumatkalla koirat tappoivat naapurustosta ainakin kissan, kaneja, kanan ja kukon.

Poliisi on kertonut tutkivansa tapahtumia tällä hetkellä eläinsuojelurikoksena. Rikoskomisario Robin Hulden kertoo STT:lle, että tapaus ei ollut ensimmäinen kerta, kun saman omistajan koirat ovat aiheuttaneet levottomuutta kaupungilla.

– Kyseessä oli silloin tshekkoslovakiansusikoira, Hulden vahvistaa.

Esitutkinta jatkuu tapahtumien kulun selvittämisellä ja kuulusteluilla. Poliisi on hakenut asiaan eläinsuojelurikoksiin erikoistunutta syyttäjää.

Saman omistajan koirista on ennenkin tehty rikosilmoituksia, mutta tiettävästi koirat kävivät nyt ensimmäistä kertaa kuolettavasti muiden eläinten kimppuun.

Tapaus on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa paikallisesti, ja koiria on muun muassa vaadittu lopetettaviksi. Hulden kuitenkin muistuttaa, että koirat eivät ole tiettävästi käyneet ihmisten kimppuun tai aiheuttaneet sellaista vaaraa, että vakaviin toimenpiteisiin voitaisiin tällä hetkellä ryhtyä.