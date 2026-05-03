Kauriit taistelivat keskellä tietä Kotkassa.

Juha Vilkki oli ajamassa puoli kolmen aikaa perjantaiyönä kotiinsa, kun hän huomasi edessään tiellä jotain erikoista.

Vilkki laittoi pitkät valot päälle nähdäkseen paremmin. Hänen edessään, keskellä kotkalaista asuinaluetta, kaksi kaurista taisteli tiellä.

– En ole koskaan nähnyt vielä tuollaista tilannetta, hän päivittelee.

Kilometrin matka metsään

Taistelu tallentui Vilkin kojelautakameraan ja osan hän ehti saada myös kuvattua kännykällä.

Vilkin mukaan taistelupaikalta on kilometri lähimpään metsään. Alueella kuitenkin näkyy paljon kauriita.

– Ei nyt ihan päivittäin, mutta aika usein niitä näkee nykyään, hän toteaa.