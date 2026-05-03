Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti.
Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5 000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän.
Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa.
Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa.